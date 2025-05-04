Реклама
Прямой эфир
Мир
Генконсул РФ в Сиднее отметила важность передачи молодежи памяти о героях ВОВ
Мир
Лавров подтвердил готовность РФ помочь в урегулировании между Индией и Пакистаном
Мир
СМИ узнали о возможном получении Украиной нескольких систем ПВО Patriot
Общество
В архангельских аэропортах Талаги и Васьково ввели временные ограничения на полеты
Мир
Экс-президента Бразилии Болсонару выписали из больницы
Спорт
ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и вышел на третье место в РПЛ
Мир
В Румынии более 20 человек пострадали при столкновении двух поездов
Мир
СМИ сообщили о задержании двух человек в связи со взрывом в порту на юге Ирана
Спорт
«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» и потерял шансы на чемпионство в РПЛ
Происшествия
ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области
Общество
Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Петрозаводска
Мир
В Финляндии утечка водорода нарушила работу энергоблока АЭС
Мир
В Кельне участники «Бессмертного полка» вышли на марш в форме советских солдат
Мир
Бразильская полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги
Мир
Президент Кубы прибыл в Россию на празднование 80-летия Победы
Общество
В МВД предупредили о мошенниках под видом военной прокуратуры
Мир
Президент Мексики выступила против размещения войск США в стране

ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и вышел на третье место в РПЛ

0
EN
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» из Грозного в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча 4 мая завершилась со счетом 1:1.

В составе красно-синих на 9-й минуте отличился нападающий Секу Койта, а сравнял счет на 33-й минуте форвард Максим Самородов. ЦСКА набрал 52 очка и вышел на третье место в турнирной таблице, «Ахмат» (24 очка) занимает 13-е место.

В следующем туре московские армейцы 10 мая примут «Краснодар», а команда из Грозного днем позже проведет встречу против «Акрона» из Тольятти.

Спортивные выходные с «Известиями»
Матчи РПЛ, полуфинал Кубка Гагарина, финиш теннисного турнира в Мадриде, концовка первого раунда Кубка Стэнли и другие события

Накануне «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 2:1. Так, победители набрали 61 очко, увеличив отрыв от находящегося на второй строке «Зенита» на семь баллов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025