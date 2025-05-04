ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и вышел на третье место в РПЛ
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» из Грозного в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча 4 мая завершилась со счетом 1:1.
В составе красно-синих на 9-й минуте отличился нападающий Секу Койта, а сравнял счет на 33-й минуте форвард Максим Самородов. ЦСКА набрал 52 очка и вышел на третье место в турнирной таблице, «Ахмат» (24 очка) занимает 13-е место.
В следующем туре московские армейцы 10 мая примут «Краснодар», а команда из Грозного днем позже проведет встречу против «Акрона» из Тольятти.
Накануне «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 2:1. Так, победители набрали 61 очко, увеличив отрыв от находящегося на второй строке «Зенита» на семь баллов.