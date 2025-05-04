«Краснодар» обыграл «Рубин» в 27-м туре РПЛ и увеличил отрыв от «Зенита»
Футбольный клуб (ФК) «Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Матч состоялся в субботу, 3 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и завершился со счетом 2:1.
У победителей отличились на пятой минуте полузащитник и капитан команды Эдуард Сперцян и на 40-й защитник Витор Тормена. В составе «Рубина» мяч на 83-й минуте забил защитник Илья Рожков, уточняет «Спорт-Экспресс».
Таким образом, Краснодар набрал 61 очко, увеличив отрыв от находящегося на второй строке «Зенита» на семь баллов.
«Рубин» в турнирном списке РПЛ располагается на седьмом месте с 39 очками.
Ранее, 27 апреля, футбольный клуб «Акрон» из Тольятти в гостевом матче сыграл вничью с «Химками» в 26-м туре РПЛ благодаря удару защитника Родриго Эшковала. Встреча завершилась со счетом 2:2. Эшковал совершил гол через себя в девятку после розыгрыша углового.