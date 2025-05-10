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«Всей командой хотим остаться в РПЛ, а дальше уже не от нас зависит»

Футболист «Химок» Зелимхан Бакаев — о борьбе за выживание в премьер-лиге, долгах по зарплате и вмешательстве президента РПЛ в эту ситуацию
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Футбольный клуб «Химки» в нынешнем сезоне в очередной раз оказался в центре громкого скандала. С конца 2024 года игрокам, тренерам и сотрудникам не выплачивалась зарплата. В апреле основной состав едва не бойкотировал выездной матч с петербургским «Зенитом» — футболисты два дня не выходили на тренировки и возобновили их только после визита к ним президента РПЛ Александра Алаева, который пообещал оказать содействие в погашении долгов. Но при всех хронических финансовых трудностях «Химки» занимают 12-е место, позволяющее избежать вылета из РПЛ без переходных матчей. От зоны стыков подмосковный коллектив оторвался на одно очко, от зоны прямого вылета — на семь.

В интервью «Известиям» полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев объяснил, за счет чего команда продолжает набирать очки, прокомментировал нереализованный аргентинцем Лукасом Верой пенальти в последнем матче с «Ростовом» (1:1) и оценил шансы избежать вылета.

— «Химки» останутся в РПЛ?

— Откуда я знаю (улыбается)? Дай Бог, останутся.

— За счет чего?

— Желательно за счет своей игры.

— Как можете объяснить то, что на фоне хронических невыплат зарплат «Химки» по-прежнему держатся вне зоны переходных матчей с хорошими шансами по итогам сезона избежать вылета из РПЛ?

— Команда хорошая у нас. И тренеры хорошие. Ведется совместная работа с тренерским штабом, чтобы в каждом матче показывать качественную игру и добиваться положительного результата. За счет командной игры у нас это получается. Причем могли и больше очков набрать — например, в последнем матче с «Ростовом» (1:1) должны были забирать победу. Но у Всевышнего были свои планы, поэтому соперник в концовке сравнял счет.

— Еще и Лукас Вера при счете 0:0 не забил пенальти.

— Да, конечно, это обидно. Но продолжаем верить в Лукаса как в одного из наших лидеров. Вера у нас штатный пенальтист, который до этого ни разу не промахивался с точки. В этот раз он пробил выше ворот «Ростова». Но кто из нас не промахивался? Криштиану Роналду промахивался, Месси промахивался. Это часть футбола. Лукас — человек, как и все мы. А мы все ошибаемся.

— Вы решили для себя, что делать по окончании сезона, будете ли искать себе другой клуб?

— Ничего не решил. Я хочу в премьер-лиге остаться с «Химками» — сделать свою работу. А там уже будем смотреть, что делать дальше.

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— В ближайшем туре вы можете избежать прямого вылета из РПЛ, если 10 мая сыграете вничью с «Оренбургом». В связи с этим настрой на матч особый?

— Мы просто хотим выиграть. А дальше уже посмотрим.

— Верите, что клуб решит свои финансовые проблемы, будет существовать и сыграет в следующем сезоне в РПЛ, если вы его сохраните по спортивному принципу?

— Я ничего не знаю. Мы всей командой хотим остаться в РПЛ. А остальное уже не от нас зависит.

— Как с вашей стороны смотрелся разговор с Александром Алаевым, когда он встречался с командой во время ее бойкота тренировок?

— Давайте не будем об этом. Это уже заезженная тема. Мы в любом случае всей командой благодарны ему. Потому что он пришел на тренировку и было видно, что пытается решить проблему. В итоге многое сделал для нашей команды и наших семей. Мы ему благодарны за это — большое спасибо.

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