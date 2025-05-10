В Турции в аварии с автобусом погибли не менее шести человек
В результате столкновения пассажирского автобуса с самосвалом и легковым автомобилем в Чанаккале в Турции погибли не менее шести человек. Об этом 10 мая сообщила газета Yaşam.
«Согласно первоначальным сообщениям, шесть человек погибли и многие получили ранения в результате цепной аварии с участием пассажирского автобуса, грузовика и легкового автомобиля в районе Эзине города Чанаккале», — следует из публикации.
Уточняется, что авария произошла около 13:00 (местное время, совпадает с мск), пострадавших доставили в близлежащие больницы.
Ранее, 29 апреля, автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья. Сообщалось, что по меньшей мере 18 туристов из России получили травмы, после того как водитель потерял управление. Позже в Генконсульстве РФ в Анталье рассказали, что 17 россиян были госпитализированы, двум из них могла понадобиться операция.