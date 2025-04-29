Генконсульство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
Двоим гражданам РФ, которые пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции, может потребоваться хирургическое вмешательство. Об этом 29 апреля проинформировали в Генконсульстве России в Анталье.
«По информации турецкой стороны, 29 апреля <…> в районе Манавгата произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу из аэропорта Антальи из 25 туристов», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.
Генконсульство РФ в Анталье поддерживает связь с турецкими службами, туроператорами, страховой компанией, работающей по этому инциденту. Взяты под контроль вопросы оказания помощи пострадавшим.
На данный момент в медицинских учреждениях остаются 17 граждан РФ. Им оказывают всю необходимую помощь.
В этот же день агентство IHA сообщило, что не менее 18 туристов из России пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. Уточняется, что водитель потерял управление, после чего транспортное средство вылетело с трассы.