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Не менее 18 туристов из России пострадали после аварии с автобусом в Турции

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS
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По меньшей мере 18 туристов из России и водитель получили травмы после того, как автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья. Об этом 29 апреля сообщило агентство IHA.

«По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек, 18 из которых — российские туристы», — говорится в публикации.

По данным агентства, в автобусе находились 25 человек, которые ехали из аэропорта в районе Манавгат в Анталье. Авария произошла после того, как водитель потерял управление. В результате автобус перевернулся. Степень тяжести полученных туристами травм не уточняется.

После ДТП мэр Аланьи Осман Тарик Озкелик пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в аварии.

«Передаю свои наилучшие пожелания 18 российским гостям и водителю автомобиля, которые пострадали в результате опрокидывания автобуса с туристами в Манавгате», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

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Четыре туриста из России 22 марта пострадали в результате ДТП с участием автобуса на Пхукете в Таиланде. Уточняется, что автобус, в котором находились 35 россиян, перевернулся, заходя в поворот на шоссе.

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