Четверо российских туристов пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете
В результате ДТП с участием автобуса на Пхукете пострадали четыре туриста из России. Об этом 22 марта сообщили в генеральном консульстве РФ.
Там отметили, что автобус, в котором находились 35 россиян, перевернулся, заходя в поворот на шоссе. Четверо пострадавших получили легкие травмы, одному из них потребовалась госпитализация в связи с переломом руки.
Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на генконсула в Пхукете Егора Иванова, другие пострадавшие в ДТП туристы из РФ были также доставлены в медицинское учреждение для обследования.
2 января в Таиланде туристический автобус, в котором находились российские туристы, внезапно потерял управление, перестроился и врезался в кузов легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали 27 россиян.