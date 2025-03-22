Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
Мир
СМИ узнали о тревоге союзников США на фоне изменения внешней политики Трампа
Мир
Сийярто заявил об отказе Венгрии снять вето на прием Украины в ЕС
Мир
The Daily Mail сообщила об эпидемии высокоинфекционной чесотки в Великобритании
Общество
В Госдуму внесли проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах
Происшествия
При атаке БПЛА по многоэтажке в Ростове-на-Дону повреждено 16 квартир
Мир
Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище
Мир
СМИ сообщили о намерении Пентагона разобраться с делом Маска через детектор лжи
Спорт
Канадец Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
Министр торговли США Лютник заявил о продаже тысячи «золотых виз» за день
Мир
На Украине сообщили о захвате раскольниками храма УПЦ в Киевской области
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Интернет и технологии
В РКН сообщили о массированной DDoS-атаке на провайдер Lovit

Четверо российских туристов пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете

0
EN
Фото: Global Look Press/Teera Noisakran
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В результате ДТП с участием автобуса на Пхукете пострадали четыре туриста из России. Об этом 22 марта сообщили в генеральном консульстве РФ.

Там отметили, что автобус, в котором находились 35 россиян, перевернулся, заходя в поворот на шоссе. Четверо пострадавших получили легкие травмы, одному из них потребовалась госпитализация в связи с переломом руки.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на генконсула в Пхукете Егора Иванова, другие пострадавшие в ДТП туристы из РФ были также доставлены в медицинское учреждение для обследования.

ДТП с автобусом на Шри-Ланке: пострадали россияне
Туристы ехали на экскурсию, которую организовала местная компания

2 января в Таиланде туристический автобус, в котором находились российские туристы, внезапно потерял управление, перестроился и врезался в кузов легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали 27 россиян.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025