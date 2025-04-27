Турцию затрясло: последствия землетрясения решили использовать против оппозиции

После землетрясения 23 апреля в Стамбуле правящие элиты в Турции попытались использовать сложившуюся ситуацию, чтобы усмирить оппозицию, которая продолжает протестовать из-за ареста экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Союзник Эрдогана, лидер националистов Девлет Бахчели, заявил, что сейчас главное — укреплять здания, а не выходить на митинги. Подробности — в материале «Известий».

Отвлечь внимание

«Те, кто пренебрег своими обязанностями по управлению городом и увлекся обычной политической полемикой, сознательно ввергли Стамбул в водоворот риска, угроз и опасностей. Существует острая необходимость действовать сплоченно для защиты и сохранения Стамбула», — заявил лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели.

По его мнению, возможные в будущем катастрофы можно преодолеть с помощью солидарности на государственном и национальном уровнях.

«И более того, доверив Стамбул компетентным и достойным рукам. Землетрясения теперь должны стать главным пунктом повестки дня в Стамбуле», — подчеркнул политик.

Фото: TASS/AP/Khalil Hamra

Он раскритиковал мэрию, заявив, что она только и делала, что спорила о политике, вместо того чтобы готовить город к возможным катастрофам. Он считает, что теперь всем нужно забыть о разногласиях и спасать один из крупнейших мегаполисов мира.

Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался серьезным конкурентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2028 года, арестовали 19 марта. Сторонники бывшего градоначальника из Народной республиканской партии (НРП), не согласные с этим решением, организовывают акции протеста и бойкот компаний, связанных с властью.

Бахчели постарался отвлечь внимание от ареста Имамоглу. Его поддержал министр экологии Мурат Курум, который проиграл Имамоглу на выборах мэра в 2024 году. Он призвал оппозицию «забыть о политике» и заняться спасением города, в противном случае последствия, по его мнению, будут катастрофическими.

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Сам Имамоглу после землетрясения написал на своей странице в X, что борьба со стихией важнее политики, и призвал к единству. Но в следующем твите добавил, что «репрессии властей уже нанесли экономике ущерб в триллионы лир — на эти деньги можно было отремонтировать миллион зданий».

Тем временем оппозиция наращивает давление. Лидер НРП Озгюр Озель раскрыл The Financial Times план действий: сбор подписей за досрочные выборы, регулярные уличные протесты и расширение поддержки Имамоглу среди разных групп избирателей. По данным опросов, почти 94% протестующих в Анкаре — молодежь до 35 лет, и далеко не все из них сторонники НРП.

Доказать делом, а не словом

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с «Известиями» отметила, что после катастрофы 2023 года тема землетрясений для Турции весьма чувствительна.

— Впрочем, несмотря на это, и тогда, и сейчас она активно используется в контексте полемики власти и оппозиции. Два года назад против правящей Партии справедливости и развития во главе с Эрдоганом была развернута такая же крупномасштабная кампания по дискредитации имиджа президента накануне всеобщих выборов. Тогда он как раз обвинялся в коррупции, бездействии, кумовстве и многих других грехах, — подчеркнула тюрколог.

Фото: TASS/AP/Huseyin Aldemir

В то же время, по ее словам, нельзя сказать, что эта кампания была совсем уж безосновательная.

— Учитывая масштабы той катастрофы, которую на самом деле ранее предсказывали многие специалисты, оппозиция пытается нанести аналогичный репутационный ущерб, подчеркивая недостатки в работе властей, — пояснила эксперт.

Экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN

Она добавила, что и экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу из тюрьмы уже сделал заявление о некомпетентности находящихся в руководстве людей, намекнув на якобы «продолжающуюся нецелевую растрату бюджетных средств, выделенных как раз на минимизацию рисков от возможных землетрясений и иных катаклизмов».

— В этой ситуации президент Турецкой Республики ответил так, как, наверное, должен был ответить: что землетрясения не являются предметом для политических спекуляций и что его команда будет следить за развитием событий, работать на благо нации, — подчеркнула специалист.

По ее мнению, в силах турецкого правительства сейчас не столько использовать последствия землетрясения в борьбе с оппозицией, сколько взять ситуацию под контроль и доказать свою компетентность.

Лихорадит турецкую экономику

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в разговоре с «Известиями» отметил, что о возможности разрушительного землетрясения в Стамбуле говорят давно.