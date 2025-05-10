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В Бразилии заявили о планах провести заседание комиссии по сотрудничеству с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Бразилия планирует организовать заседание 12-й комиссии высокого уровня по сотрудничеству с Россией в 2025 году. Об этом 10 мая сообщил министр иностранных дел республики Мауро Вийера на брифинге.

Также на брифинге президент Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия заинтересована в строительстве атомной электростанции (АЭС) совместно с Россией. Он сообщил о планах создания малых атомных электростанций для обеспечения энергетической безопасности страны.

«Россия остается важным партнером для Бразилии в сфере газа, нефти и строительства малых ядерных реакторов», — отметил он на брифинге, который транслировался на странице президента в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

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9 мая да Силва сообщил, что Россия и Бразилия намерены возобновить работу комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству. По его словам, заседания данной комиссии не собирались с 2015 года.

Президент России Владимир Путин 9 мая во время переговоров с бразильским лидером отметил взаимную работу по укреплению отношений между двумя государствами. Он подчеркнул, что отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно.

В тот же день генеральный директор госкорпорации «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству АЭС малой мощности. Он отметил, что корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий.

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