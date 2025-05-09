Бразилия и РФ договорились вернуть комиссию высокого уровня по сотрудничеству

Россия и Бразилия намерены возобновить работу комиссии высокого уровня по двустороннему сотрудничеству. Об этом 9 мая сообщил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Сегодня я принял участие в двусторонней встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле, на которой мы договорились о возобновлении бразильско-российской комиссии высокого уровня по сотрудничеству», — говорится в сообщении да Силвы в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, заседания данной комиссии не собирались с 2015 года.

Президент России Владимир Путин 9 мая во время переговоров с бразильским лидером отметил взаимную работу по укреплению отношений между двумя государствами. Он подчеркнул, что отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно.