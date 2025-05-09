Лихачев рассказал о возможной кооперации с Бразилией по строительству АЭС
Государственная корпорация «Росатом» может предложить Бразилии крупную кооперацию по строительству атомной электростанции (АЭС) малой мощности. Об этом 9 мая сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Разговор о сотрудничестве по вопросу о поставках ядерных блоков был проведен сегодня в рамках переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
«Особо заинтересовала бразильскую сторону, и это высказали и Лула, и члены правительства, тематика малых атомных электростанций как наземного, так и плавучего базирования. И здесь мы имеем возможность предложить бразильцам очень крупную кооперацию, поскольку сами корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий», — заявил Лихачев в интервью с «РИА Новости».
Владимир Путин в ходе переговоров с бразильским коллегой 9 мая отметил, что отношения РФ и Бразилии развиваются поступательно. Контакты регулярно поддерживаются на высоком уровне, при этом между странами развивается двусторонняя торговля.