Летевший в Анталью самолет вернулся в Минводы из-за неисправности

Воздушное судно Boeing-752 авиакомпании Azur Air, которое выполняло рейс из Минеральных Вод в Анталью, вернулось обратно в аэропорт отправления. Об этом 10 мая сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что инцидент произошел около 21:00 мск в пятницу, 9 мая. Как уточнили в прокуратуре, причиной возвращения самолета стала неисправность одного из двигателей.

«На борту находилось свыше 230 пассажиров, из них 41 ребенок. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов», — указано в Telegram-канале прокуратуры.

Для замены Boeing-752 был подготовлен резервный борт.

Прокуратура начала надзорные мероприятия для проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В январе пассажирский самолет DHC-8, вылетевший из Южно-Сахалинска, по технических причинам вернулся в точку вылета. На борту находились 68 пассажиров, посадка прошла без происшествий. По факту вынужденного возврата воздушного судна была организована проверка.