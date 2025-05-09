Рютте заявил об отсутствии гарантий Киеву членства в НАТО в рамках мирного договора
В рамках мирного соглашения Украине не будет гарантировано членство в НАТО. Об этом 9 мая сообщил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
«Все члены НАТО согласились с необратимым путем вступления Украины в НАТО, но мы никогда не договаривались о том, что в рамках мирного соглашения Украине будет гарантировано членство в НАТО. Это никогда не было согласовано», — сказал Рютте.
По его словам, есть вероятность членства Украины в альянсе в долгосрочной перспективе, однако не в рамках мирных переговоров, которые ведутся в данный момент.
Президент США Дональд Трамп 25 апреля заявил, что Киев вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО, и отметил, что претензии Украины на членство в блоке стали причиной конфликта с РФ.
Рютте 4 апреля сообщил, что Украине никто не обещал принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта. Он отметил, что альянс ранее только обещал Киеву необратимый путь к членству в организации.