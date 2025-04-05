Членство Украины в НАТО снимается с повестки. Почему это важно

Расширение НАТО на восток и стремление Украины стать членом альянса стали одной из причин проведения Россией специальной военной операции. Но США и некоторые другие страны выступают резко против присоединения Украины к организации, пока ЕС продолжает поддерживать евроатлантические амбиции Киева. Какие цели преследовал альянс на Украине, каковы шансы Киева на членство в НАТО и о чем говорит фактическое снятие этого вопроса с повестки дня — в материале «Известий».

Членство в НАТО отложено

• Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая по итогам саммита глав МИД стран — членов альянса и ЕС в Брюсселе, заявил, что членство Украины не рассматривается в рамках возможного мирного соглашения. Он подчеркнул, что Киеву обещали «необратимый путь» в НАТО, но не присоединение по завершении конфликта. В марте по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом на вопрос журналиста о том, действительно ли вопрос членства Украины снят «со стола переговоров», он хмыкнул, не став опровергать или развивать этот тезис.

• Украинский лидер Владимир Зеленский в своих заявлениях не раз отмечал, что «мы знаем, что нас не хотят» видеть среди членов альянса, подчеркивая стремление его страны вступить в ЕС. Против членства Украины в НАТО в 2024 году выступили Германия, Венгрия, Словакия, Словения, Бельгия, Испания и США. Главным аргументом против участия Киева стал продолжающийся конфликт на Украине. Другая причина — страны альянса уже столкнулись с необходимостью увеличивать расходы на оборону и создавать собственные запасы вооружений, поскольку большая часть переданного Киеву оружия безвозвратно сгинула на Украине. При этом очевидно, что Киев еще долгое время не сможет вносить вклад в оборонный бюджет альянса.

• Трамп заявлял, что понимает опасения России в связи с расширением НАТО на восток и считает приглашение Украины в альянс безответственным шагом прежней администрации Белого дома. Тем не менее идея внеблокового статуса Украины, похоже, является последовательной позицией США, поскольку сам Зеленский признал, что Вашингтон никогда не верил в перспективу членства Киева в альянсе и прямо об этом говорил.

Одно из достижений СВО

• Фактически одна из ключевых целей специальной военной операции — обеспечить Украине внеблоковый статус — решена. По оценке экспертов, в краткосрочной перспективе вопрос членства Украины в НАТО уже не возникнет.

• На данный момент страны альянса потеряли интерес к членству Украины в НАТО, поскольку даже во внеблоковом статусе Киев обеспечивает полное сотрудничество. В дальнейшем вопрос включения Киева в Североатлантический блок может возникнуть снова, но согласие России будет играть решающую роль, поскольку одно из требований для вступления в НАТО — отсутствие территориальных споров с другими странами.

• У европейцев нет иллюзий в отношении Украины — многие лидеры ЕС понимают, что это заведомо «убыточный актив» и его единственная цель — ослаблять Россию. Принятие Украины в НАТО означало бы, что основные средства альянса будет оттягивать на себя пострадавший от конфликта Киев, а остальным странам придется стать донорами и выделять дополнительные средства не только на собственную оборону — а США уже требуют от ЕС увеличить взносы в альянс до 5% ВВП, — но и на восстановление обороноспособности Украины.

• Одновременно внутри НАТО намечается раскол. Хотя все его члены в целом сходятся в необходимости продолжения поддержки Украины, по вопросам ее объемов заметны серьезные разногласия. Детали этих разногласий скрываются за закрытыми дверями встреч и саммитов, но они очевидны по тому, сколько времени занимает согласование очередных пакетов помощи. Так, уже несколько месяцев в ЕС говорят о необходимости направить миротворцев на Украину, но пока ни одна страна не пообещала это сделать. Решающую роль в этих вопросах союзники отводят США, но позиция Вашингтона в отношении продолжения поддержки Украины сильно изменилась с приходом новой администрации: Трамп намерен не просто завершить этот конфликт, но и возместить часть затрат США на помощь Киеву (подробнее о том, как США намерены вернуть потраченные средства через сделку о природных ресурсах Украины, мы рассказываем здесь).

Цели НАТО на Украине

• Сначала против СССР, а затем и против России НАТО применяло «тактику анаконды»: стремится «удушить» противника за счет блокировки портов, выходов в моря и океаны. Для этого альянс наращивает присутствие в странах, граничащих с Россией, даже если они формально не входят в НАТО. Так, сотрудничество НАТО и Украины продолжается с 1990-х годов.

• К 2009 году альянс приблизился вплотную к границам России, включив девять стран бывшего СССР, в первую очередь прибалтийские Латвию, Эстонию, Литву, а также причерноморские Румынию и Болгарию. Членство в альянсе было обещано Украине и Грузии, которые имеют международные черноморские порты. Тем самым НАТО обеспечивало себе контроль над Балтийским и Черным морями. Первую задачу альянс практически осуществил — после присоединения Швеции и Финляндии Балтика стала практически «внутренним морем НАТО».

• Членство Украины в НАТО давало бы альянсу доступ и к Азовскому морю, которое сейчас является внутренним морем России. Эти амбиции НАТО подтверждает киевская стратегия морской безопасности, подписанная Зеленским в июле 2024 года: документ призван обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море и патрули альянса в Азово-Черноморском бассейне.

При подготовке материала «Известия» беседовали с: