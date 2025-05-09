Песков назвал общение Путина с военными КНДР признанием их героических заслуг

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 мая сказал журналистам, что общение президента РФ Владимира Путина с военными из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) после парада Победы свидетельствует о признании героических заслуг корейских бойцов.

Он подчеркнул, что на Красной площади присутствовали высокопоставленные офицеры и командиры подразделений, участвовавшие в освобождении Курской области.

«Это был такой факт вежливости и признания героических заслуг корейских военнослужащих в этой операции», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, президент познакомился с военными и поблагодарил их за их вклад.

Президент РФ передал по окончании парада Победы на Красной площади 9 мая наилучшие пожелания и слова благодарности всем бойцам Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Он отдельно подошел к военным корейской армии по окончании торжественной части и пообщался с военнослужащими. Они поблагодарили его за высокую оценку их службы.

В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году — участники специальной военной операции.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.