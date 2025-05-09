Путин передал наилучшие пожелания бойцам КНДР

Президент РФ Владимир Путин передал по окончании парада Победы на Красной площади 9 мая наилучшие пожелания и слова благодарности всем бойцам Корейской Народно-Демократической республики (КНДР).

Он отдельно подошел к военным корейской армии по окончании торжественной части и пообщался с военнослужащими. Они поблагодарили его за высокую оценку их службы.

«Всего доброго и всем вашим войскам всего самого лучшего», — сказал российский лидер.

Также президент РФ поприветствовал и поговорил с командирами пеших парадных расчетов-участников парада Победы на Красной площади в Москве. Президент прошел к военным вместе с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Путин пожал руку каждому из командиров, а также поздравил их с праздником.

В Москве 9 мая на Красной площади прошел парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году — участники специальной военной операции.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.