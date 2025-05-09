Прибывших на парад Победы ветеранов встречают волонтеры на Васильевском спуске

Ветеранов, прибывших на парад победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 мая, встречают волонтеры, после чего сопровождают их дальше по Васильевскому спуску. «Известия» публикуют кадры с места события.

Военный парад начнется в 10:00. Сейчас на Красной площади проходит подготовка к торжественному шествию военных и техники.

Для зрителей парада на трибунах подготовили подарки — рюкзаки с эмблемой «Родины-матери».

Парады в честь 80-летия со дня победы в ВОВ уже прошли в городах Дальнего Востока. Торжественные мероприятия состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Находке и Южно-Сахалинске. Во Владивостоке на улицы города вышли десятки тысяч человек для того, чтобы увидеть парад и поучаствовать в шествии «Бессмертного полка».

7 мая в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию победы в ВОВ прибыл фронтовик из Севастополя Николай Алексеевич Токарев, который всю жизнь мечтал увидеть военной парад на Красной площади своими глазами. Приглашенного ветерана и сопровождающих его встретили на вокзале волонтеры.