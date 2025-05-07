В Москве встретили приехавшего на парад Победы ветерана ВОВ из Севастополя

В Москву для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) прибыл фронтовик из Севастополя Николай Алексеевич Токарев, который всю жизнь мечтал увидеть военной парад на Красной площади своими глазами. Приглашенного ветерана и сопровождающих его 7 мая встретили на вокзале волонтеры.

Фронтовик добирался на поезде «Таврия» № 91/92 Севастополь — Москва, у выхода из вагона его ожидали также представители перевозчика АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» и начальник поезда.

Николая Алексеевича поздравили с праздником, подарили цветы, подстаканник к 80-летию Победы, а также сувениры от компании. Он отметил, что остался очень доволен комфортной поездкой, а также уровнем обслуживания в современных поездах, курсирующих в Крым.

«Мечта была моя побыть в Москве на параде, на Красной площади, посмотреть трибуны. По телевизору не то, а вот лично посмотреть — не знаю, какое впечатление на меня это произведет. Боюсь, что колоссальное», — отметил Николай Алексеевич.

Ветеран не воспользовался предложенной ему коляской и прошел весь путь от вагона до вокзала пешком. Он пояснил, что любит прогулки и каждый день обязательно проходит не менее 2 км.

6 мая военнослужащие Новосибирского ракетного соединения в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ организовали торжественную акцию в микрорайоне Гвардейский Новосибирска, в ходе которой поздравили ветеранов с праздником. Военнослужащие подготовили концертную программу с песнями военных лет, а их дети прочитали стихи, посвященные подвигу солдат и тружеников тыла в годы войны.

Также в Елизаветинском зале Министерства спорта России 5 мая глава ведомства, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел торжественный обед, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На встречу были приглашены ветераны спорта, труженики тыла, дети войны, а также современные защитники Отечества.