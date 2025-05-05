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Дегтярев провел торжественную встречу с ветеранами в честь 80-летия Победы

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Фото: ТАСС/Сергей Булкин
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В Елизаветинском зале Министерства спорта России 5 мая глава ведомства, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел торжественный обед, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На встречу были приглашены ветераны спорта, труженики тыла, дети войны, а также современные защитники Отечества.

«Дорогие ветераны, уважаемые гости! Мне очень приятно быть сегодня здесь, в этот памятный день. Подвиг нашего народа навеки останется примером для будущих поколений. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, низкий поклон всем, кто передает свои знания молодежи, и вечная память павшим в боях», — сказал Дегтярев.

Он также рассказал о выходе четырехтомного издания «Память», посвященного роли спорта в годы войны. В книгу вошли уникальные архивные материалы, в том числе впервые опубликованные имена спортсменов-фронтовиков. Все участники мероприятия получили сборник в подарок.

«Мы не могли пройти мимо этой темы — наше издательство, самое старое спортивное в стране, всегда обращалось к теме войны. Мы много раз выпускали книги о спортсменах на фронте, но впервые сделали целую серию из четырех книг», — дополнил один из авторов сборника, доктор исторических наук и профессор Валерий Штейнбах.

На встрече также присутствовали участники специальной военной операции (СВО). Михаил Дегтярев особо отметил ветерана СВО, кавалера ордена Мужества Романа Гришина.

«Он прошел подготовку по программе «Время героев», а мне выпала честь быть его наставником, и сейчас он работает в Федеральном центре подготовки спортивного резерва. Как сказал наш президент России Владимир Владимирович Путин, это — новая элита страны», — подчеркнул Дегтярев.

Трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова поблагодарила министерство за продолжение традиций, отметив, «чтобы быть патриотом, нужно знать историю страны, знать вехи великих побед».

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова поделилась воспоминаниями о первых послевоенных Олимпийских играх, отметив, что в 1956 году их отправили на Олимпиаду в Австралию и «люди, пережившие войну, встречали их как героев».

«Слова «будущее России» и «связь поколений» — это не просто лозунг. Это суть того, что мы видим здесь, в этом зале, где собрались люди, ковавшие славу советского и российского спорта», — отметил заслуженный тренер России, президент Паралимпийского комитета Павел Рожков.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов спорта, детей войны и тружеников тыла, чьи жизненные примеры и сегодня вдохновляют молодежь.

Улицы Победы: выставки «Известий» — на бульварах, в аэропорту и парках
Исторические фотографии корреспондентов газеты расскажут о Великой Отечественной войне

В Москве в Воронцовском парке к 80-летней годовщине Великой Победы 5 мая открылась выставка военных фотографий МИЦ «Известия». В экспозиции представлены подлинные печатные плакаты 1941–1945-х годов, а также проекты, где показана работа художников над плакатами до того, как они были напечатаны. Кроме того, гости парка смогут увидеть мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне (ВОВ), и подлинные вещи этого периода — знамена, предметы быта и многое другое.

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