Выставка военных фотографий МИЦ «Известия» открылась к годовщине Великой Победы

В Москве в Воронцовском парке к 80-летней годовщине Великой Победы 5 мая открылась выставка военных фотографий МИЦ «Известия», проект получил название «День, когда мы победили».

Как рассказал генеральный директор МПФ «Классика», архитектор-реставратор Анатолий Коршунов, в экспозиции представлены подлинные печатные плакаты 1941–1945 годов, а также проекты, где показана работа художников над плакатами до того, как они были напечатаны.

«На выставке в Воронцовском парке представлены подлинные экспонаты, которые отвечают названию выставки — «День, когда мы победили». Здесь в хронологическом порядке расположены предметы, связанные с Великой Отечественной войной», — отметил он.

Кроме того, гости парка смогут увидеть мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне (ВОВ), и подлинные вещи этого периода — знамена, предметы быта и многое другое.

«Это необходимо для того, чтобы проникнуться именно духом времени. Потому что никакие копии никогда не передадут именно ощущения времени», — добавил Коршунов.

Как отметил художественный руководитель усадьбы Воронцовых Александр Кочетков, изюминкой выставки станет спектакль-променад, который будут показывать с 8 мая в 15:00 и 18:00. В ходе него актеры в стихах расскажут о событиях войны от ее начала и до Дня Победы. Выставка будет работать с 5 по 31 мая.

1 мая в парках, скверах и исторических местах Москвы и Санкт-Петербурга также открылась фотовыставка МИЦ «Известия» «Война в объективе», приуроченная к 80-летию Победы. В рамках проекта демонстрируются уникальные работы фотокорреспондентов газеты «Известия», снятые в годы Великой Отечественной войны. В первый день войны на фронт отправились 52 сотрудника издания, а всего за время боевых действий на передовой побывало свыше 300 журналистов.

Кроме того, 3 мая в парк «Патриот» прибыл уникальный передвижной поезд-музей. Его посетители смогут увидеть, что пережили советские люди, которые ценой неимоверных усилий и своей жизни освободили мир от фашистских захватчиков. В парке поезд будет находиться до 7 мая, а после отправится в Москву, где будет находиться на Белорусском вокзале с 8 по 14 мая.