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В парках Москвы и Петербурга открылась фотовыставка МИЦ «Известия» ко Дню Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В парках, скверах и исторических местах Москвы и Санкт-Петербурга 1 мая открылась фотовыставка МИЦ «Известия» «Война в объективе», приуроченная к 80-летию Победы.

В рамках проекта демонстрируются уникальные работы фотокорреспондентов газеты «Известия», снятые в годы Великой Отечественной войны. В первый день войны на фронт отправились 52 сотрудника издания, а всего за время боевых действий на передовой побывало свыше 300 журналистов.

На выставке представлены такие работы, как известное фото медсестры, перевязывающей солдата, авторства Павла Трошкина, снимки Георгия Зельмы из Сталинграда, летопись жизни блокадного Ленинграда Давида Трахтенберга. Исторические кадры сделали в Берлине Анатолий Морозов и Георгий Самсонов.

«Они освещали не только со стороны военных действий это, но и <...> как будто бы они как гражданское лицо смотрят на это всё. Вот это интересно. Они же тоже пропускали это всё через себя», — поделилась одна из посетительниц выставки Надежда Поспелова.

Современные операторы «Известий» продолжают идти по стопам предшественников, добывая правду с фотоаппаратом на поле боя. Они и сегодня работают на самых горячих участках спецоперации на Украине.

При этом, как отметил оператор «Известий» Кирилл Пикторинский, в нынешнем конфликте сложились беспрецедентные условия работы военных журналистов.

«Никогда не было такого количества дронов, такова количества артиллерии. Сейчас всё это появилось, поэтому работать приходится быстро, динамично: забежали, сняли, убежали», — рассказал он.

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Ранее в тот же день в Центральном музее Вооруженных сил РФ прошла патриотическая акция «Знамя Победы». В ходе нее состоялась церемония вручения копий этой государственной реликвии участникам парадов на 9 Мая в городах России.

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