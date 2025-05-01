В Центральном музее ВС РФ прошла патриотическая акция «Знамя Победы»

В Центральном музее Вооруженных сил России (ЦМВС) в Москве 1 мая прошла военно-патриотическая акция «Знамя Победы», в ходе которой участникам парадов 9 Мая в городах РФ были вручены копии одноименной государственной реликвии.

Оригинальное Знамя Победы, водруженное на крыше здания германского рейхстага в 1945 году, находится на вечном хранении в одном из залов ЦМВС.

«[Участие в] параде Победы — это для нас большая честь, для каждого военнослужащего, представлять свои войска. Не только войска, но и семью, и дань прошлому, дань нашим ветеранам, [за] то, что они <...> самую ужасающую войну прошли», — поделился участник спецоперации на Украине, Герой России Анатолий Иванов.

У военнослужащих также была возможность осмотреть экспозицию ЦМВС. Герой России Александр Ищенко отметил хорошую организацию выставки и обратил особое внимание на наличие современного оружия и трофейных вооружений в экспозиционных залах.

«Мне лично очень гордо, что я могу представлять нашу армию в такую знаменательную дату (День Победы. — Ред.)», — добавил он.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. В нем примет участие целый ряд иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Бразилии Лулу да Силву.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.