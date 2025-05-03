В парк «Патриот» прибыл «Поезд Победы»

В парк «Патриот» за несколько дней до празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) прибыл уникальный передвижной поезд-музей. Кадры 3 мая публикуют «Известия».

Поезд вышли встретить многие жители Москвы и Подмосковья, а также гости столицы.

«Поезд Победы» — это не просто выставка или музей. Каждый посетивший его может своими глазами увидеть то, что пережили советские люди, наши предки, которые ценой неимоверных усилий, ценой своей жизни освободили нашу страну от фашистских захватчиков», — рассказал директор департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный.

Он уточнил, что подобные проекты нужно сохранять и развивать, а также передавать информацию подрастающему поколению о минувших событиях, которые не должны повториться.

«Мне было очень тяжело смотреть на это, большое впечатление производит вагон с ранеными, на это невозможно смотреть без слез», — поделилась одна из посетительниц поезда.

Отмечается, что в парке поезд будет находиться с 3 по 7 мая. После он отправится в Москву, где посетить его можно будет на Белорусском вокзале в период с 8 по 14 мая.

Ранее, 22 апреля, «Поезд Победы» Минобороны РФ прибыл в город Орел в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». В составе поезда восемь вагонов с тематическими экспозициями, которые посвящены Вооруженным силам РФ, преемственности поколений и подвигу героев, защищающих Отечество. Среди представленных экспонатов — выпуски газеты «Известия» от 9 мая 1945 года.

19 апреля агитационный поезд отправился с Киевского вокзала в Москве. До 3 июля поезд преодолеет более 33 тыс. км, посетит 75 населенных пунктов в 61 субъекте России.