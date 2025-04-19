Агитационный поезд отправился с Киевского вокзала в путешествие

Агитационный поезд посетит крупные города России от Москвы до Владивостока в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Об этом 19 апреля сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

С 19 апреля по 3 июля поезд преодолеет более 33 тыс. км. Железнодорожный состав начал свое путешествие с Киевского вокзала.

В составе поезда восемь вагонов с тематическими экспозициями, которые посвящены Вооруженным силам РФ, преемственности поколений и подвигу героев, защищающих Отечество. Среди представленных экспонатов — выпуски газеты «Известия» от 9 мая 1945 года.

Кроме того, в составе есть четыре ж/д платформы, на которых представлены трофейные образцы иностранной военной техники из зоны проведения спецоперации по защите Донбасса. К примеру, можно увидеть бронетранспортеры M113, MaxxPro international и Cougar американского производства, бронеавтомобиль Kirpi — турецкого, Roshel Senator — канадского.

Также в составе разместили платформу-сцену, на которой выступят с культурной программой более 150 военных и региональных творческих коллективов.

Ранее, 14 апреля, министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что в РФ готовится 190 крупных мероприятий к 80-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. Как отметила глава ведомства, праздновать юбилей Победы готовятся все 89 регионов страны.