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К 80-летию Победы готовится более 100 тыс. культурных мероприятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России готовится 190 крупных мероприятий к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, рассказала «Известиям» министр культуры России Ольга Любимова. А общее количество культурных событий, посвященных этой теме, превысит 100 тыс.

«По разным данным, в нашей стране около 100 тыс. учреждений культуры. Так вот, мероприятий будет больше, потому что в каждой маленькой библиотеке своя программа, у каждого самого большого театра тоже свои мероприятия. У нас 71 федеральный музей. Самый западный — Музей мирового океана в Калининграде. С другой стороны — уникальный Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева во Владивостоке. И везде свой план празднования», — сообщила Любимова.

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По ее словам, праздновать юбилей Победы готовятся все 89 регионов страны, а координирует усилия огромный оргкомитет, в котором участвуют десятки федеральных ведомств.

При этом, подчеркивает министр, во многих случаях музейные проекты получаются не только о прошлом, но и о настоящем.

«Нам очень важно, что практически во всех регионах эти выставки тесно связаны с проектами о специальной военной операции. Невозможно делать выставку о войне и не обратить внимание, что в этот момент происходит, чем живут люди в нашей стране. Поэтому очень часто выставка получается с параллелями. Она не только о Великой Отечественной, но и том, чему свидетелями становимся мы с вами. И в том числе наши сограждане из Донбасса и Новороссии», — отметила глава Минкультуры.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы наблюдаем взлет патриотического творчества, как в годы Великой Отечественной»

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