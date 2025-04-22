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«Поезд Победы» прибыл в Орел

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Поезд Победы» Минобороны РФ прибыл в город Орел в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Об этом 22 апреля сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

«Эмоции у нас потрясающие! Я сегодня присутствую здесь со своими старшеклассниками, это мой выпускной класс. И, зная о том, что сегодня пройдет в городе такое мероприятие, предложив детям поучаствовать, они были только за и очень хотели», — рассказала учитель истории Ольга Масушина.

В составе поезда восемь вагонов с тематическими экспозициями, которые посвящены Вооруженным силам РФ, преемственности поколений и подвигу героев, защищающих Отечество. Среди представленных экспонатов — выпуски газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. Также в составе разместили платформу со сценой, на которой могут выступать творческие коллективы.

Кроме того, в составе есть четыре ж/д платформы, на которых представлены трофейные образцы иностранной военной техники из зоны проведения спецоперации по защите Донбасса. К примеру, можно увидеть бронетранспортеры M113, MaxxPro international и Cougar американского производства, бронеавтомобиль Kirpi — турецкого, Roshel Senator — канадского.

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19 апреля агитационный поезд отправился с Киевского вокзала в Москве. До 3 июля поезд преодолеет более 33 тыс. км, посетит 75 населенных пунктов в 61 субъекте России.

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