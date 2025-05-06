В Новосибирске военные поздравили ветеранов в преддверии 80-летия Победы в ВОВ

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) организовали торжественную акцию в микрорайоне Гвардейский Новосибирска, в ходе которой поздравили ветеранов с праздником.

В рамках мероприятия военнослужащие подготовили концертную программу, в которой прозвучали песни военных лет, а дети военных прочитали стихи, посвященные подвигу солдат и тружеников тыла в годы ВОВ.

Кроме того, в ходе поздравления ветеранам и жителям блокадного Ленинграда вручили лампады с Вечным огнем, который был взят с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Жительница блокадного Ленинграда Татьяна Клевакина заявила, что получить такой подарок является для нее большой честью. По ее словам, лампада станет памятью о несгибаемой вере в победу.

«Мы, поколение победителей, видим, что наша память жива. Эти молодые ребята, военнослужащие, помнят и чтят то, что мы сделали для страны. Спасибо им большое за это», — заявила жительница блокадного Ленинграда Людмила Румянцева.

Гвардии полковник Сергей Ческидов в свою очередь отметил, что люди должны помнить о подвигах, которые совершили ветераны, чтобы не допустить повторения трагедии прошлого.

В Елизаветинском зале Министерства спорта России 5 мая глава ведомства, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел торжественный обед, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На встречу были приглашены ветераны спорта, труженики тыла, дети войны, а также современные защитники Отечества.