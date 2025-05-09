Парады Победы прошли в городах Дальнего Востока

Парады в честь 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) уже прошли в городах Дальнего Востока. «Известия» публикуют кадры торжественных мероприятий из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Находки и Южно-Сахалинска.

Во Владивостоке на улицы города вышли десятки тысяч человек для того, чтобы увидеть парад и поучаствовать в шествии «Бессмертного полка». В их руках — плакаты и фотографии родственников, воевавших во Вторую мировую войну.

«Бессмертный полк» во Владивостоке — это настоящая река памяти, в которую вливаются всё новые и новые поколения. Десятки тысяч людей пришли сюда сегодня с детьми, а в руках — плакаты, фотографии воевавших родственников», — рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Парады в честь 80-летия со дня победы в ВОВ также прошли в Уссурийске и Южно-Сахалинске. Мероприятия посетили ветераны ВОВ, военнослужащие и жители городов. Торжественная часть в Южно-Сахалинске началась с возложения цветов к Вечному огню и продолжилась маршем солдат на площади Победы.

В Хабаровске парадом Победы командовал временно исполняющий обязанности начальника штаба ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Парад также прошел и в Находке, где выступил духовой оркестр, а также был проведен «Фронтовой концерт» с песнями военных лет. Для всех желающих был развернут центр полевой кухни.

Парад в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Петропавловске-Камчатском. Колонны парадных расчетов личного состава прошли торжественным маршем по главной площади города.