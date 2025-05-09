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Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) прошел в Петропавловске-Камчатском. Он начался в 10:00 по местному времени (01:00 мск). Колонны парадных расчетов личного состава прошли торжественным маршем по главной площади города.

В шествии приняли участие российские военнослужащие из различных подразделений, в том числе кадеты. К участникам парада обратился командующий войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев.

Глава региона Владимир Солодов также поздравил жителей Камчатки с праздником Великой Победы.

Парад Победы – 2025: во сколько начинается сегодня, 9 мая, в Москве

Командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, Герой России, кавалер ордена Мужества гвардии капитан Данияр Джартанов 8 мая рассказал о том, как проходила подготовка к параду Победы в Москве. Капитан объяснил, что сначала будет маршировать командная группа, затем «коробка» бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО). По словам Джартанова, перед ним будут находиться командир и заместитель.

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