Парад Победы – 2025: во сколько начинается сегодня, 9 мая, в Москве

Сегодня, 9 мая 2025 года, в Москве пройдут масштабные праздничные мероприятия в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Главным событием станет парад Победы на Красной площади. Во сколько он начинается и где смотреть прямой эфир, читайте в материале «Известий».

Парад начнется ровно в 10:00 мск и продлится примерно два часа. Парадные колонны откроют пешие формирования разных родов войск, кадеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ, юнармейцы, участники специальной военной операции, а также сводный военный оркестр.

В программе — вынос государственного флага России и Знамени Победы, выступление президента, минута молчания, проход пеших парадных расчетов, демонстрация современной и исторической боевой техники, а также воздушное шоу с участием пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Наблюдать за парадом с трибун 9 мая смогут ветераны Великой Отечественной войны и их семьи, а также официальные лица и зарубежные гости, среди которых в 2025 году — председатель Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также главы большинства стран, ранее входивших в состав СССР и сыгравших важную роль в победе над нацизмом.

Следить за событиями в режиме реального времени можно на сайте «Известий». Прямая трансляция праздника также пройдет на основных федеральных телеканалах (Первый канал, «Россия 1», Пятый канал и РЕН ТВ), видеосервисах RUTUBE, VK и других цифровых платформах.

Ранее «Известия» рассказали, как проходит подготовка к параду Победы.