Герой РФ Джартанов рассказал о подготовке к параду Победы

Командир 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, Герой России, кавалер ордена Мужества гвардии капитан Данияр Джартанов 8 мая поделился с «Известиями» ходом подготовки к параду Победы к Москве.

«Так скажу, что я за всё время службы столько не маршировал. В день по два-три часа. Возглавляет колонну СВО другой человек, я несу боевое знамя», — заявил он в беседе с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным.

Капитан объяснил, что сначала будет маршировать командная группа, затем «коробка» бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО). По словам Джартанова, перед ним будут находиться командир и заместитель. Он уточнил, что понесет боевое знамя, а исторические знамена пойдут позади него.

Джартанов отметил, что в двух «коробках» будет порядка 400 человек. По его словам, сначала было тяжело маршировать так много, однако все военнослужащие стараются, поскольку участие в параде является ответственным делом. Капитан подчеркнул, что на текущий момент у солдат всё хорошо получается.

Джартанов пронесет знамя Сухопутных войск во главе колонны героев спецоперации на параде Победы в Москве. В ходе проведения СВО он получил офицерское звание, а его группа воевала в Кременном лесничестве участвовала в штурме Авдеевки через трубу в районе ресторана «Царская охота» и форсировала реку Северский Донец.