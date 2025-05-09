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Полиция задержала подростков за катание на самокате в «Крокусе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сотрудники полиции установили личности двух подростков, один из которых катался на электросамокате по пострадавшему от пожара концертному залу «Крокус Сити Холл», а другой снимал это. Об этом 8 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из Московской области установили подростков, совершивших хулиганские действия в городе Красногорске. В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как молодой человек на электросамокате катается по территории пострадавшего от пожара концертного зала, расположенного в городе Красногорске», — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

Уточняется, что в результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личности двух подростков 2009 года рождения. Сейчас они доставлены в следственные органы, которые примут процессуальное решение.

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В Иркутске 2 мая двое 14-летних мальчиков повредили сиденья автобуса ножом. Водитель попытался выяснить причины их поведения и забрал нож. Подростки вступили в перепалку и покинули автобус. По факту инцидента проводится проверка.

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