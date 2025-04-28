Стоимость отъезда: штрафы за вождение электросамокатов детьми выросли втрое

Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое — с 10 до 30 тыс. рублей, узнали «Известия». Кикшеринговые компании ввели такие санкции с 28 апреля. Следующим шагом станет идентификация водителей этих транспортных средств через «Госуслуги». В Совете Федерации считают увеличение штрафов оправданной мерой. Эксперты же говорят, что следует ужесточить наказание и за поездку на электросамокате вдвоем.

Как будут штрафовать несовершеннолетних водителей СИМ

Российские операторы кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент» усилили борьбу с использованием прокатных электросамокатов несовершеннолетними. С 28 апреля компании втрое увеличили штрафы за их допуск к управлению средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — с 10 до 30 тыс. рублей, сообщили «Известиям» их представители. Исключение — Москва, где штраф уже составляет 100 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

По оферте сервисов, самокатами Whoosh могут пользоваться люди c 16 лет, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» — с 18 лет. Это возрастные требования значительно строже ПДД, где возраст допуска к маломощным СИМ начинается с 14 лет. Компании приняли решение повысить штрафы исходя из собственной статистики: дети до 16 лет — самая аварийная категория, объяснил «Известиям» представитель одной из них.

— Детские поездки часто провоцируют инциденты, поскольку, как правило, сопровождаются множественными нарушениями правил вождения, — указывает он.

Во всех трех компаниях также отметили, что допустивший ребенка к управлению самокатом взрослый лишится своего аккаунта в кикшеринговом сервисе. Естественно, ему и выпишут штраф за нарушение.

— Цель повышенного штрафа — донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять. К сожалению, часто именно взрослые не видят в этом «ничего такого» и сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам, — отметил представитель еще одного оператора.



«Известия» направили запросы в МВД и Минтранс.

Станут ли электросамокаты недоступны для детей

Штрафами кикшеринговые компании ограничиваться не собираются: в 2025–2026 годах они предлагают ввести верификацию пользователей через «Госуслуги», отмечают их представители. Это означает, что пользователь, не достигший 16–18 лет, просто не сможет пользоваться приложением — при регистрации оно будет обращаться к «Госуслугам» и проверять реальный возраст ездока, отметили в одной из компаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Наш сервис уже технически готов к такой интеграции: есть инструменты, чтобы подключиться к платформе, как только это будет возможно со стороны «Госуслуг». Простая и доступная широкому кругу людей верификация, которая подтверждает настоящий возраст пользователя, — это правильно. В частности, в этом сезоне мы уже реализовали похожий функционал в Москве — обязательную верификацию через Mos ID, и видим, что это эффективный способ выявлять возраст пользователей с помощью платформы, которая есть у каждого гражданина, — рассказал «Известиям» представитель Whoosh.

В «МТС Юрент» отметили, что также поддерживают интеграцию с «Госуслугами» — это действительно один из самых действенных и удобных на сегодняшний день инструментов «отсечь» райдеров, которые в силу возраста не способны оценить возможные последствия поездок на таком транспорте, как самокаты.

— Технически на своей стороне мы уже прорабатываем этот вопрос. Пилотный проект с Mos.ru в Москве уже показывает, что цифровая интеграция эффективнее любых других ограничительных инструментов, — отметил представитель компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Минцифры известно, что некоторые кикшеринговые компании планируют использовать «Госуслуги» для верификации пользователей. Сейчас этот вопрос прорабатывается с одним из операторов. Такой способ авторизации помогает обеспечить безопасность данных: пользователи могут передать только те сведения, которые согласны предоставить, например о возрасте. Отозвать согласие на их обработку можно в любой момент на «Госуслугах», отметили в ведомстве.

Как выявляют нарушителей правил

По словам представителей кикшеринговых компаний, инструменты по выявлению несовершеннолетних за рулем у них уже есть. Среди них — данные банковских карт, сотовых операторов и другие.

По словам представителей Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекса», увеличились не только размеры штрафов, но и их собираемость в начале самокатного сезона 2025 года. Она подскочила в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2024-го — 26,6 тыс., указано в выпущенном компаниями на прошлой неделе совместном сообщении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вместе со штрафами растет и количество блокировок, в первую очередь за передачу управления электросамокатами детям и подросткам. В общей сложности с начала сезона сервисы заблокировали около 190 тыс. аккаунтов, около трети пришлось на аккаунты несовершеннолетних или пользователей, которые передали им управление, отметили в компаниях.

Помимо IT-решений, выявлять детей за рулем самокатов позволяет активность граждан, заметивших их и направляющих соответствующие обращения в сервисы, а также собственные сотрудники, ведущие контроль за использованием СИМ, отмечают в компаниях. Помогают в этом городские камеры наружного видеонаблюдения, а также сотрудники правоохранительных органов.

За что пользователей электросамокатов хочет штрафовать государство

Уже сейчас у кикшеринговых компаний есть разветвленная линейка штрафов за разного рода нарушения. Например, Whoosh за езду на самокате вдвоем штрафует пользователя на 5 тыс. рублей. Неспешивание на пешеходном переходе обойдется в 1 тыс. рублей, нарушение правил парковки — в 500 рублей, и так далее. Если ПДД предполагают для пользователей СИМ штраф в 1–1,5 тыс. за любое нарушение правил в нетрезвом виде, то в сервисах аренды самокатов это до 150 тыс., отмечают в «МТС Юрент».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инициативы бизнеса могут существенно повлиять на ситуацию с аварийностью средств индивидуальной мобильности. Операторы кикшеринга, увеличивая штрафы и вводя дополнительные меры безопасности, показывают свою ответственность за безопасность пользователей, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

— Например, повышение штрафов за поездки с детьми на самокатах — это важный шаг в предотвращении потенциальных аварийных ситуаций, так как такие поездки действительно могут представлять опасность для жизни и здоровья. Введение верификации аккаунтов через «Госуслуги» также поможет снизить риски, ограничив доступ несовершеннолетним к таким сервисам. Это решение способно повысить безопасность и создать более ответственную атмосферу среди пользователей, — заявил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению сенатора, особое внимание следует уделить наиболее опасным и массовым нарушениям ПДД. Размеры штрафов должны быть пропорциональны рискам, считает он. Например, поездка с ребенком на одном электросамокате — это не просто нарушение, а потенциальная угроза жизни, и увеличение штрафа в этом случае оправдано. Не менее опасно и агрессивное вождение на тротуарах, когда пользователи СИМ игнорируют ПДД и создают угрозу для пешеходов, отметил Артем Шейкин. Именно такие действия чаще всего приводят к серьезным последствиям, и за них нарушитель должен получать соразмерное наказание, сказал он.

— Как автор законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, хочу отметить, что документ, который в настоящее время проходит необходимые согласования перед вторым чтением, включает введение штрафов для водителей электросамокатов за различные нарушения, включая управление в состоянии опьянения, превышение скорости, а также передвижение вдвоем и более. Рассчитываю, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении в ходе весенней сессии, — добавил Артем Шейкин.

Следует также увеличивать штрафы за езду на самокатах вдвоем — возможно, кикшеринговые компании сделают это в ближайшее время, за превышение скорости, а также за стихийную парковку электросамокатов, перечислил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В противном случае крупные города РФ, их улицы могут превратиться в свалку СИМ, предупредил он.