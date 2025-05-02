В Иркутске два подростка устроили дебош в автобусе
В Иркутске два подростка устроили дебош в автобусе, проводится проверка. Об этом 2 мая сообщило Главное управление (ГУ) МВД России по Иркутской области.
В дежурную часть ведомства обратилась свидетельница конфликта между подростками и водителем автобуса. Она сообщила, что двое 14-летних мальчиков повредили сиденья ножом. Водитель попытался выяснить причины их поведения и забрал нож. Подростки вступили в перепалку и покинули автобус.
Полицейские установили и опросили несовершеннолетних, в настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Уточняется, что водитель не получил травм и не стал писать заявление о случившемся.
«По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — указано в Telegram-канале ГУ МВД.
25 февраля уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») было возбуждено по факту избиения подростка в торговом центре в Новой Москве. Уточняется, что группа молодых людей напала на несовершеннолетнего, «желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним». Личности нападавших установили.