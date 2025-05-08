Google переименовал Персидский залив в Аравийский для арабских стран. За пределами региона будет указано два топонима — Персидский и Аравийский, передает телеканал «Известия». Решение совпало с подготовкой визита Трампа на Ближний Восток. Президент намерен в США закрепить название «Арабский залив». Глава МИД Ирана назвал инициативу политически мотивированной и враждебной. Тегеран заявил, что переименование залива вызовет гнев иранцев по всему миру.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.