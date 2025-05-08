Глава РФПИ Дмитриев рассказал о приоритетных направлениях в сотрудничестве с Китаем

Технологические и инфраструктурные направления являются наиболее приоритетными во взаимоотношениях России с Китаем. Об этом 8 мая «Известиям» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Для нас очень важна инфраструктура, технологии, многие другие секторы. Мы также поддерживаем выход компаний из России на китайский рынок. Один из наших проектов — это инвестиции в первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, который сократил движение товара более чем на 700 км», — сказал Дмитриев корреспонденту Антону Золотницкому.

Кроме того, он также добавил, что в сфере технологий были подписаны соглашения с российским институтом МГИМО и одним из ведущих университетов Китая — Цинхуа, которые будут продвигать совместные стартапы.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Добавив, что сейчас взаимодействие двух стран достигло наивысшего уровня за всю историю.

Он также отметил, что обе страны выстроили устойчивую систему взаимной торговли и практически все внешнеторговые операции выполняются в национальных валютах, то есть в рублях и юанях.