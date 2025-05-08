Реклама
Прямой эфир
Мир
Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского
Общество
Президенты Кубы и Венесуэлы возложили цветы к памятнику Симону Боливару
Мир
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата передали представителям Молдавии
Общество
Путин подписал указ о бесплатной реабилитации членов семей раненых в ходе СВО бойцов
Мир
СМИ сообщили об ужесточении требований к английскому для мигрантов в Британии
Интернет и технологии
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
В ЕК сообщили о планах принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Общество
Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах России
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Общество
В СК РФ поручили возбудить дело из-за осквернения советского памятника в Чехии
Политика
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о стратегической стабильности
Мир
Politico узнала о намерении команды Трампа обнародовать разоблачение Байдена
Мир
CNN сообщил о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана со 125 самолетами

Любимова назвала прорывом в культурном обмене показ фильма «Красный шелк» в КНР

0
EN
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российско-китайский фильм «Красный шелк» стал первым масштабным блокбастером совместного производства и открыл новую главу в сотрудничестве двух стран, став настоящим прорывом в культурном обмене между Россией и Китаем. Об этом 8 мая «Известиям» сказала министр культуры России Ольга Любимова.

По ее словам, долгие годы российские и китайские кинофестивали послужили важной платформой для развития двустороннего диалога и расширения знакомства зрителей обеих стран с культурной программой друг друга.

Министр отметила, что последние годы свидетельствуют о значительном увеличении интереса со стороны кинопродюсеров двух стран к созданию фильмов. Любимова подчеркнула, что это позволило на практике реализовать масштабные проекты, среди которых особое место занимает «Красный шелк». По ее словам, фильм стал настоящим прорывом и открыл новые горизонты для совместных творческих инициатив, закрепив тенденцию к более глубокому культурному обмену.

«Сейчас мы видим, что «Красный шелк» прошел с успехом в России. В сентябре «Красный шелк» стартует в Китае. Сегодня это было объявлено официально. Будем болеть за нашу картину и ждем второй части — «Черный шелк», продюсеры объявили, что уже готовится вторая картина», — рассказала министр.

Любимова отметила, что успех «Красного шелка» является не только достижением отдельных создателей, но и важным шагом в укреплении партнерства между Москвой и Пекином, расширении границ кинематографического искусства и создании условий для дальнейших совместных проектов.

Подобный обмен не только способствует развитию киноиндустрии, но и помогает формировать взаимное уважение и понимание между народами, делая границы культур более прозрачными и доступными для всех, добавила министр.

«Например, вот сейчас китайских продюсеров заинтересовал с успехом прошедший «Волшебник Изумрудного города», и совсем скоро он выйдет в прокат в Китае. Нам очень важно, чтобы и детям понравилось, и семьям понравилось», — добавила Любимова.

Сарафанное кино: на «Красный шелк» идут из любви к Родине
Российско-китайский фильм опередил в прокате спортивную драму «Роднина» и держится в тройке лидеров

Ранее в этот день НМГ и CMG заключили соглашение о сотрудничестве. По словам гендиректора НМГ Светланы Балановой, подписание соглашения станет важным этапом в дальнейшем развитии двусторонних отношений, будет способствовать укреплению культурного и делового взаимодействия между РФ и КНР.

7 мая стало известно, что совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» выйдет в кинопрокат Китая в сентябре 2025 года. Дистрибутором фильма является «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг НМГ), производством занимались кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

В тот же день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду, отраженному в фильме, очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025