Любимова назвала прорывом в культурном обмене показ фильма «Красный шелк» в КНР

Российско-китайский фильм «Красный шелк» стал первым масштабным блокбастером совместного производства и открыл новую главу в сотрудничестве двух стран, став настоящим прорывом в культурном обмене между Россией и Китаем. Об этом 8 мая «Известиям» сказала министр культуры России Ольга Любимова.

По ее словам, долгие годы российские и китайские кинофестивали послужили важной платформой для развития двустороннего диалога и расширения знакомства зрителей обеих стран с культурной программой друг друга.

Министр отметила, что последние годы свидетельствуют о значительном увеличении интереса со стороны кинопродюсеров двух стран к созданию фильмов. Любимова подчеркнула, что это позволило на практике реализовать масштабные проекты, среди которых особое место занимает «Красный шелк». По ее словам, фильм стал настоящим прорывом и открыл новые горизонты для совместных творческих инициатив, закрепив тенденцию к более глубокому культурному обмену.

«Сейчас мы видим, что «Красный шелк» прошел с успехом в России. В сентябре «Красный шелк» стартует в Китае. Сегодня это было объявлено официально. Будем болеть за нашу картину и ждем второй части — «Черный шелк», продюсеры объявили, что уже готовится вторая картина», — рассказала министр.

Любимова отметила, что успех «Красного шелка» является не только достижением отдельных создателей, но и важным шагом в укреплении партнерства между Москвой и Пекином, расширении границ кинематографического искусства и создании условий для дальнейших совместных проектов.

Подобный обмен не только способствует развитию киноиндустрии, но и помогает формировать взаимное уважение и понимание между народами, делая границы культур более прозрачными и доступными для всех, добавила министр.

«Например, вот сейчас китайских продюсеров заинтересовал с успехом прошедший «Волшебник Изумрудного города», и совсем скоро он выйдет в прокат в Китае. Нам очень важно, чтобы и детям понравилось, и семьям понравилось», — добавила Любимова.

Ранее в этот день НМГ и CMG заключили соглашение о сотрудничестве. По словам гендиректора НМГ Светланы Балановой, подписание соглашения станет важным этапом в дальнейшем развитии двусторонних отношений, будет способствовать укреплению культурного и делового взаимодействия между РФ и КНР.

7 мая стало известно, что совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» выйдет в кинопрокат Китая в сентябре 2025 года. Дистрибутором фильма является «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг НМГ), производством занимались кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

В тот же день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду, отраженному в фильме, очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.