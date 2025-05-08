Ушаков подтвердил приглашение Путину посетить Индию

Приглашение посетить Индию с визитом в адрес президента РФ Владимира Путина остается в силе, но его сроки пока не согласованы, сообщил 8 мая «Известиям» помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Приглашение получено. Когда согласуем сроки, визит начнет прорабатываться», — сказал Ушаков.

Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе планы российского президента посетить Индию с учетом обострения ситуации в регионе.

5 мая Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которых лидеры обсудили теракт в индийском Пахалгаме. Как рассказал официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал, президент России выразил поддержку главе индийского правительства в борьбе против терроризма.

О подготовке визита президента России Индию сообщил 27 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что российский лидер принял приглашение главы индийского правительства посетить Нью-Дели. 18 февраля Россия и Индия подписали соглашение для упрощения взаимодействия между министерствами обороны стран при организации совместных мероприятий.