Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию
Готовится визит президента России Владимира Путина в Индию. Об этом 27 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, российский лидер принял приглашение главы индийского правительства посетить Нью-Дели.
«Готовится визит главы российского государства в Республику Индия», — сказал Лавров в видеообращении к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».
18 февраля Россия и Индия подписали соглашение для упрощения взаимодействия между министерствами обороны стран при организации совместных мероприятий. Кроме того, в ходе встречи была отмечена важность подписанного документа для взаимодействия в военной области между странами, а также укрепления профильного сотрудничества для стратегического партнерства.