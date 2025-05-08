Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву по случаю 80-летия Победы

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая сообщил корреспондент ТАСС.

Этим утром в столицу также прибыл президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие.

17 апреля Додик сообщил, что не опасается возможных санкций со стороны Евросоюза (ЕС) в связи с визитом в Москву. Он подчеркнул, что считает приглашение президента РФ Владимира Путина в столицу большой честью.