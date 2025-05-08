Парад Победы – 2025 в Москве: во сколько начало на Красной площади 9 мая, где смотреть онлайн

В Москве 9 мая 2025 года состоится масштабное празднование 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Его центральным событием станет парад Победы на Красной площади. Программа торжества включает в себя вынос государственного флага России и Знамени Победы, выступление главы государства, минуту молчания, прохождение пеших парадных расчетов, демонстрацию военной техники, а также воздушное шествие. Когда и где смотреть онлайн-трансляцию праздника, читайте в материале «Известий».

В 2025 году старт параду Победы традиционно будет дан ровно в 10:00 мск. Мероприятие продлится около двух часов. Первыми по Красной площади пройдут пешие подразделения различных родов войск, воспитанники суворовских, нахимовских, кадетских училищ, юнармейцы, женщины-военнослужащие, герои специальной военной операции, а также сводный военный оркестр. В состав механизированной колонны войдет не только современная техника, но и знаменитая боевая машина времен Второй мировой — танк Т-34.

Особое внимание уделено исторической части парада — в ней пройдут роты, экипированные по образцам времен Великой Отечественной войны, с боевой амуницией и знаменами прославленных соединений. Завершит торжество воздушное шоу с участием пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» (если ему не помешает погода).

Удобный и популярный способ увидеть парад Победы — телевизионный и онлайн-просмотр. Прямая трансляция праздника пройдет на сайте «Известий», а также на основных федеральных телеканалах, среди которых Первый канал, «Россия 1», Пятый канал и РЕН ТВ. Также она будет доступна на видеосервисах RUTUBE, VK и других цифровых платформах.

Москвичи и гости города также смогут посмотреть парад более чем на 20 крупных цифровых экранах, установленных в общественных местах по всей столице, включая самый крупный экран в парке Победы на Поклонной горе.

Ранее «Известия» рассказали, где можно посмотреть парад Победы вживую.