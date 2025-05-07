Эксперт рассказала о причине интереса жителей КНР к фильму «Красный шелк»

Сюжет фильма «Красный шелк» интересен китайской аудитории, так как вызывает чувство национального единства. Об этом 7 мая «Известиям» рассказала руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская.

«[Выход ленты] — очень крупное событие, причем как в истории русского народа, так и китайского народа, поскольку фильм посвящен нашей двусторонней истории, важным для Китая сюжетам, которые связаны в том числе с объединением родины», — отметила она.

Эксперт пояснила, что в картине обсуждается русско-китайское сотрудничество в один из самых сложных периодов в истории Китая: в 1920-е годы основной задачей ее властей было объединение страны.

«Страна представляла собой децентрализованное государство, где руководило множество различных сил», — рассказала Заклязьминская.

Выход картины в Китае в сентябре 2025 года приходится на важную для страны дату: 80-летие победы над милитаристской Японией, подчеркнула эксперт. По ее словам, юбилеи победы в двух странах — тоже объединяющий фактор.

«И Россия, и Китай более 30 млн человек потеряли, и много крови было пролито, и очень жестокие события происходили в эти дни [в годы Второй мировой войны]. Конечно, забыть это невозможно. Это в памяти наших народов, у нас много совместных страниц, как наши советские войны и китайские бойцы сражались, можно сказать, плечом к плечу», — прокомментировала она.

Заклязьминская также отметила, что совместных российско-китайских творческих проектов будет становиться всё больше, особенно на фоне обещаний президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на иностранное кино.

«В условиях такого ограничения со стороны западных фильмов, конечно, наше сотрудничество будет иметь всё более значимый успех», — заключила эксперт.

Ранее в этот день генеральный продюсер фильма «Красный шелк» Вадим Быркин заявил, что зрителей России и Китая объединяют традиционные ценности, которым следуют оба народа.

Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев 7 мая сообщил, что «Красный шелк» играет особую историческую роль для КНР. По его словам, показ фильма привлечет внимание китайской аудитории, подчеркнет значение национальной истории и общих побед РФ и Китая.

«Красный шелк» выйдет в китайский кинопрокат в сентябре 2025 года. Дистрибьютор фильма — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производство — кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.