Где же ваши руки: экономике страны требуется 2,6 млн рабочих

Потребность компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%, до 2,6 млн человек. Об этом говорится в апрельском исследовании ВШЭ, которое есть у «Известий». При этом экономическая активность населения и в прошлом году была рекордной, и в 2025-м. Хотя сейчас безработица немного подросла (до 2,4%), спрос на кадры всё еще остается повышенным. Больше всего ищут специалистов в обрабатывающей отрасли, в торговле и транспорте. Им готовы платить в полтора раза выше среднего по РФ — более 100 тыс. рублей. О том, способен ли бизнес и дальше бороться за сотрудников с помощью высоких зарплат, — в материале «Известий».

В каких отраслях легче всего найти работу

В России продолжает расти спрос на кадры. В прошлом году на каждого действующего работника фактически приходился один требуемый. Это новый рекорд, говорится в докладе ВШЭ «Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемые фокус перемен». Эксперты проанализировали данные по экономике в целом и отдельно по отраслям с высокой долей «синих воротничков» (люди, занятые физическим трудом).

По данным ВШЭ, в прошлом году численность требуемых работников в компаниях (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 2,6 млн человек. При этом наибольший дефицит кадров — в обрабатывающей отрасли (391 тыс. человек), в торговле (347 тыс.) и транспорте (219 тыс.).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Между тем в 2024 году экономическая активность населения была рекордной: среди россиян старше 15 лет был занят 61%, оценили в ВШЭ. При этом общий уровень безработицы по стране в этом году начал расти впервые с 2023-го. В январе показатель составил 2,4% против рекордно низких 2,3% в декабре. Тем не менее безработица остается весьма низкой.

Данные Росстата, которые легли в основу доклада Высшей школы экономики, в первую очередь отражают планы работодателей по найму персонала, отметил и.о. генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов. Показатель включает в себя потребность предприятий, связанную с выходом на пенсию сотрудников, расширением производства, выходом работников в декретные отпуска или по уходу за ребенком, а также их замену в связи с так называемой текучкой, пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом растущая конкуренция за кадры в определенных сегментах провоцирует перераспределение ресурсов между отраслями, добавил Владимир Смирнов.

— В целом результаты исследования свидетельствуют о сохранении рынка труда соискателя. При этом реальное движение работников фактически вдвое меньше планового приема и несколько ниже показателей третьего квартала. Это говорит о том, что рынок постепенно стабилизируется, — подчеркнул Владимир Смирнов.

Если говорить о наиболее востребованных профессиях, то это квалифицированные рабочие, инженеры, ученые, педагоги, врачи, заключил он.

Кому готовы платить более 100 тыс. рублей

Увеличение числа вакантных мест в рабочих специальностях связано «с сократившимися потоками рабочей силы из-за рубежа под влиянием ряда экономических шоков и слабеющего в последние годы рубля», сказано в докладе ВШЭ. Также важна ситуация в самих отраслях.

— Наибольший прирост спроса на рабочие руки — в промышленности, рост которой происходит с 2023 года в связи с уходом ряда западных компаний с рынка РФ, антироссийскими санкциями и импортозамещением, — отметил научный сотрудник центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Еще один лидер — торговля, которая растет темпами свыше 30% ежегодно, начиная с 2020-го, добавил он.

Дефицит кадров объясняется также сокращением численности трудоспособного населения из-за демографической ямы 1990–2000 годов, сказал Сергей Зайнуллин. При этом бизнес старается удержать работников финансово.

Как отмечено в докладе, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2024 году составила 88 тыс. рублей, увеличившись за год почти на 20%. Это рекордный годовой прирост показателя, причем жалованье росло вдвое быстрее официальной инфляции (9,5%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В полтора раза выше среднего зарплату в прошлом году получали специалисты в сфере железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок (109 тыс. и 101 тыс. рублей соответственно), а также строители инженерных сооружений (100 тыс.), говорится в докладе ВШЭ.

Однако финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств из-за высокой ключевой ставки, исчерпаемы. Как писали ранее «Известия», реальные зарплаты (с учетом инфляции) в этом году замедлят рост до 3,3%.

Как решить проблему дефицита труда

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала главной проблемой отечественной экономики именно нехватку рабочей силы. Решить ее в условиях, когда экстенсивный рост численности персонала уже исчерпан, можно с помощью роста производительности труда, который обеспечивается увеличением автоматизации и повышением квалификации работников, считает Сергей Зайнуллин из РУДН.

— Попытка восполнить дефицит работников мигрантами только ухудшила ситуацию, так как это сдерживало рост автоматизации. Для работодателей было выгоднее нанять больше приезжих, чем, например, вкладываться в обучение рабочих кадров, — заявил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Теперь многие компании поняли, что основные способы развития — использование трудосберегающих технологий, повышение производительности, согласен старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Еще один подход к решению проблемы дефицита кадров — повышение продолжительности рабочего времени, но он имеет как законодательные, так и естественные ограничения, сказал эксперт.

Впрочем, наиболее острый период дефицита рабочей силы российская экономика уже пережила, считает Виктор Ляшок из Президентской академии. Число новых вакантных мест постепенно уменьшается, отмечал и ЦБ в своем мартовском докладе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Рынок труда потихоньку приходит в равновесие. Работодатели оптимизируют бизнес-процессы и численность персонала, готовы обучать и развивать работников, внедряют цифровизацию и автоматизацию, — сказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Уже со следующего года дефицит кадров, скорее всего, будет сокращаться на фоне развития программ профессионалитета: средним учебным заведениям как раз понадобится полтора-два года на увеличение выпуска квалифицированных рабочих кадров, полагает Сергей Зайнуллин из РУДН. По его мнению, положительно повлияет и внедрение искусственного интеллекта, что снизит потребность в низкоквалифицированных работниках.

Кроме того, в РФ запущен нацпроект «Кадры». Он призван справиться с нехваткой специалистов в стране за счет того, что молодые люди будут получать актуальные навыки в рамках образовательных программ. Для этого школы и вузы будут работать в связке, привлекая работодателей.