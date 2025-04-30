Режим труда без отдыха: бизнес открыл охоту за желающими подработать на майские

Число вакансий, предлагающих подработку, перед майскими праздниками выросло больше чем в 1,5 раза — в апреле их размещено 90 тыс., подсчитали для «Известий» в hh.ru. В основном людей ищут в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в сфере торговли. При этом в праздники готовы платить по повышенным ставкам: например, сборщик заказов может заработать до 35 тыс. в неделю, а курьер — до 10 тыс. за смену. В условиях дефицита кадров компаниям проще закрывать потребности временными работниками. Однако есть и те, кто предпочитает больше отдыхать в мае: таких россиян пятая часть. Сколько на этом можно потерять — в материале «Известий».

Сколько денег можно получить на подработке в майские праздники

Бизнес открыл охоту за желающими подработать на майские. Накануне праздников число вакансий с подобными предложениями традиционно выросло. В апреле было открыто на 60% больше таких вакансий, чем в марте. Это показало исследование рекрутинговой платформы hh.ru, проведенное по запросу «Известий».

Всего с начала апреля открыто порядка 90 тыс. вакансий, допускающих подработку или работу по совместительству, говорится в исследовании. Это почти каждое десятое объявление из всех предложений работы за этот период.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Разница есть и по сравнению с прошлым годом. К апрелю 2024-го количество вакансий, предлагающих подработку, выросло почти на 70% — тогда насчитывалось 53 тыс. вакансий.

По данным hh.ru, в этом году больше всего ищут временных сотрудников в розничной торговле (36% вакансий), в сфере информационных технологий (7%), в гостиничном деле и общепите (4%). Большая часть объявлений предполагает занятость около четырех часов в день, также есть опции работать по два-три часа. Кроме того, в каждой второй вакансии с подработкой указано, что график устанавливается по договоренности.

Справка «Известий» Майские праздники в этом году продлятся восемь дней. В честь Дня Труда нерабочими будут 1, 2, 3 и 4 мая. А День Победы будут отмечать 8, 9, 10 и 11 мая.

— В период длительных праздников одна часть населения отдыхает, а другая трудится, делая это в усиленном режиме. Согласно Трудовому кодексу, занятость в праздничные и выходные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Другой вариант — взять дополнительный выходной день, — пояснила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Она добавила: по возможности люди стараются провести свободные выходные дни с пользой и заработать дополнительные деньги. Больше жалованья можно получить как раз в сферах, на которые ложится повышенная нагрузка в эти дни: доставка, транспорт, общепит, клининг, уточнила Людмила Иванова-Швец.

По данным hh.ru, каждый третий россиянин хочет выйти на работу в майские выходные — из них пятая часть (19%) будет занята на основной работе, еще 15% планирует подрабатывать. Как уточнили в исследовании рекрутинговой платформы, в региональном разрезе наиболее заинтересованными в подработке оказались жители Омской области (53%), Татарстана (44%) и Башкирии (43%).

«Известия» изучили вакансии для подработок. Например, в зависимости от региона и компании за неделю занятости на позициях сборщика заказов можно получить до 35 тыс. рублей, за один день в должности комплектовщика — до 11 тыс., курьера — до 9,5 тыс., стикеровщика-упаковщика — 3 тыс., работника торгового зала в супермаркете — до 2,5 тыс.

По данным сервиса «Работа.ру», при подработке в майские праздники почти 40% россиян, готовых трудиться, рассчитывают на вознаграждение до 10 тыс. рублей. Четверть ожидает получить до 25 тыс., остальные намерены заработать более крупную сумму.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

В условиях дефицита кадров компании в целом переходят от набора людей в штат к поиску временных сотрудников, отметили в рекрутинговых компаниях. Это связано с общим трендом на снижением темпов найма на рынке труда во всех отраслях. Сейчас бизнес больше сосредоточен на росте производительности труда и расширяет штат менее охотно, уточнил замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, в преддверии майских праздников растет число вакансий для подработки, но снижается число новых предложений для постоянной занятости.

«Известия» обратились в Минтруд с просьбой оценить популярность подработок в майские выходные.

Почему в мае невыгодно брать отпуск

Если одни россияне собираются подрабатывать в майские праздники, то другие, наоборот, не готовы жертвовать отдыхом. По опросу hh.ru, из них большинство (89%) планирует отдыхать исключительно в установленные дни, но есть и те, кто хочет продлить себе каникулы.

Например, 6% респондентов собираются взять отгулы или отпуск с 5 по 7 мая, еще 3% опрошенных — 28–30 апреля и 5–7 мая, другие 2% хотят дополнительно отдохнуть только на неделе с 28 апреля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом, как уточнили в рекрутинговой платформе, всего каждый пятый россиянин хочет взять в мае отпуск, поскольку это невыгодно. Число выходных и праздников очень большое — их в сумме 13 (или 42% от общего количество дней в месяце) при 18 рабочих, обратила внимание эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Она пояснила: чем меньше рабочих дней в месяце, тем больше платят за каждый отработанный день — то есть размер оклада делится на число трудовых дней. А за время отпуска сотрудник получит средний дневной заработок. Поэтому, оформив отдых в мае, специалист получит доход в меньшем размере.

— Выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, в которых максимальное количество рабочих дней. Например, в 2025 году это июль и октябрь — в них будет по 23 таких дня. Однако, учитывая, что в апреле в этом году 22 рабочих дня, то достаточно выгодно было взять отпуск и с 28 по 30 апреля и получить возможность фактически отдохнуть девять дней подряд, с 26 апреля по 4 мая, — пояснила Татьяна Подольская.

Май в этом году — столь же невыгодный месяц для оформления отпуска, как и январь: в нем было всего 13 праздничных или выходных дней. На втором месте — июнь и ноябрь (по 11 дней отдыха).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее многие россияне всё же оформляют отпуск в мае. По словам доцента кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерины Каштановой, это связано в том числе с тем, что несколько идущих подряд официальных выходных позволяют продлить отдых и получить достаточно длительный перерыв в работе.