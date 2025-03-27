За рублем стажер: в логистике и доставках вырос спрос на сотрудников без опыта

Без опыта работы теперь охотнее трудоустраивают в сфере логистики, доставок и грузоперевозок, следует из имеющихся у «Известий» данных рекрутинговых сервисов. По некоторым позициям вакансий за прошлый год стало больше почти в 2,5 раза. Наиболее активно искали сортировщиков, комплектовщиков и сборщиков заказов, водителей погрузчиков и кладовщиков. В целом на складскую логистику, доставки и грузоперевозки пришлась почти пятая часть всех вакансий для кандидатов без опыта. Таким образом компании стремятся побороть кадровый дефицит с минимальными затратами, потому такие соискатели зачастую согласны на меньшую зарплату и более разнообразные задачи и график, отметили эксперты. Кого ищут В 2024 году на складскую логистику пришлась десятая часть всех вакансий для кандидатов без опыта, а на сегмент доставки и грузоперевозок пришлось еще 7,21% подобных предложений, следует из данных «Авито Работы» и ГК «Деловые Линии». Таким образом, обе сферы обеспечили практически пятую часть всех вакансий для сотрудников без опыта работы.

Всего в прошлом году, по данным hh.ru, в отрасли «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» было открыто 305 тыс. вакансий для таких соискателей, что на 48% больше, чем годом ранее. С начала 2025 года компании из логистической отрасли открыли уже около 40 тыс. вакансий для подобных людей, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольший рост числа вакансий зафиксирован для сортировщиков — количество предложений для кандидатов без опыта год к году увеличилось на 132%. Число предложений для водителей погрузчиков выросло на 82%, а для кладовщиков — на 81%. Также активно ищут фасовщиков, добавили в «Авито Работе».

Наиболее востребованными кадрами без опыта работы в сферах грузоперевозок и складской логистики по итогам 2024 года стали комплектовщики и сборщики заказов, операторы складов и кладовщики, водители грузовых автомобилей и менеджеры по логистике, следует из данных аналитической системы мониторинга публичного рынка вакансий и резюме, проводимого ВНИИ труда Минтруда России.

В январе-феврале 2025 года число вакансий в отрасли транспорта и логистики снизилось на 9%, отметил замгендиректора сервиса «Работа.ру» и операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков.

— Это связано с общим трендом на снижением темпов найма на рынке труда во всех отраслях. На сегодняшний день бизнес больше сосредоточен на росте производительности труда и расширяют штат менее охотно, — пояснил он.

Однако по итогам 2024 года зарплатные предложения в транспорте и логистике увеличились на 14% по сравнению с показателем 2023 года и достигли размера в 87 тыс. рублей в месяц по России, отрасль заняла второе место по размеру средних зарплатных предложений, уступив лишь сфере строительства.

При этом средняя зарплата за год наиболее заметно выросла для упаковщиков без опыта — она прибавила 17% и в среднем составила 70 тыс. руб., подсчитали в сервисе SuperJob. Для кладовщиков денежные предложения увеличились на 13%, в среднем они могли рассчитывать на 85 тыс. рублей. Комплектовщикам и грузчикам предлагали в среднем 80 тыс. рублей, что на 7% больше, чем годом ранее.

В чем выгода

Набирая сотрудников без опыта, логистические компании стремятся преодолеть кадровый дефицит с минимальными издержками, пояснили опрошенные «Известиями» эксперты. Под влиянием импортозамещения, роста промышленного производства, минимального уровня безработицы, помноженных на влияние демографических факторов, сохраняется «рынок труда соискателя», пояснил и.о. генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов.

— В этих условиях у соискателей появляется больше возможностей выбора, куда пойти работать, а работодатели активно соревнуются за кадры, стремясь создать конкурентные условия для привлечения новых сотрудников, — сказал он. — В такой ситуации возрастает и востребованность людей без опыта работы. Компании часто готовы инвестировать в обучение и развитие перспективных кандидатов, видя в них потенциал для долгосрочного роста и укрепления трудовых коллективов.

Кроме того, активное развитие онлайн-торговли, бум маркетплейсов и, как следствие, расширение сети складских комплексов и грузоперевозок обуславливают постоянную потребность этих сфер в сотрудниках без опыта, готовых быстро обучаться на рабочих местах и адаптироваться к новым задачам.

Привлечение сотрудников без опыта позволяет снизить зарплатные расходы, так как такие кандидаты часто готовы работать за более низкую оплату, чем опытные специалисты, добавил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.



— Во многих случаях работодатель может обучить новичков непосредственно в процессе работы, без необходимости оплачивать дорогостоящее обучение или повышать квалификацию сотрудников. Это выгодно для компаний, поскольку позволяет экономить на обучающих курсах и сертификациях, — отметил он.



Сотрудники без опыта чаще готовы работать по гибким графикам или выполнять разнообразные задачи. Это дает компании возможность более эффективно управлять рабочими процессами и оперативно менять людей в зависимости от потребностей бизнеса, добавил эксперт.



— Также в логистических компаниях активно внедряются технологии автоматизации, что снижает потребность в высококвалифицированных кадрах. Новички могут быстрее адаптироваться к таким системам и выполнять задачи с минимальными знаниями, — подчеркнул Игорь Расторгуев.





Тем не менее в большинстве таких вакансий все равно существуют требования к квалификации сотрудника, обратила внимание независимый HR-директор, советник по вопросам управления персоналом Мария Хаустова-Негода. Например, наличие водительского удостоверения или стажа вождения.

— Это не означает, что ожидают опыта именно в логистике, но опыт в выполнении функции — залог безопасности самого бизнес-процесса, — сказала она.

Кого выбирают работодатели

Конкуренция за некоторых специалистов в логистике, доставках и грузоперевозках оказывается слишком высокой. Например, для логистов по внешнеэкономической деятельности, менеджеров по продажам и работе с ключевыми клиентами на одну вакансию приходится в среднем от двух до трех откликов, кандидатов ищут по несколько месяцев, поделилась директор HR-департамента ГК «ЕТЕ» Наталия Андреева.

— Чтобы стабилизировать ситуацию, мы приняли решение инвестировать в кадры и развивать молодежь: определили необходимые компетенции для юных специалистов и профильные вузы для сотрудничества, создали программу и тесты для проверки знаний. Сейчас компания укомплектована в том числе и выпускниками профильных вузов, которые не имели опыта работы, — отметила она.

Крайне востребованными в сфере грузоперевозок остаются водители-экспедиторы, но сложно найти тех, кто имеет опыт дальнемагистральных перевозок и права категории Е, добавила HR-директор логистической платформы «Монополия» Марина Гринкруг.

— Уже не первый год на рынке продолжается падение количества представителей этой профессии, поэтому большинство работодателей готовы не только рассматривать кандидатов без опыта и проводить им внутренние стажировки, но и организовывать обучение за свой счет, — отметила она.

Также, по ее словам, сохраняется высокий спрос на специалистов, отвечающих за организацию и контроль логистических процессов: логистов, координаторов, менеджеров по работе с перевозчиками. Эти позиции часто занимают молодые специалисты, которые рассматривают их как старт карьеры. Компании выстраивают для них системы адаптации и профессионального развития, что зачастую оказывается выгоднее, чем переманивать опытных сотрудников у конкурентов.

Для кадров без опыта внутри компании существуют специальные программы обучения, подтвердил заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. По его словам, ежегодно их проходит более 2,5 тыс. сотрудников.

Другие компании внедряют для новых сотрудников наставничество, в рамках которого за ними закрепляется опытный сотрудник, который помогает с адаптацией как в коллективе, так и на рабочем месте, рассказали в федеральной транспортной компании «Скиф-Карго».