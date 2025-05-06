Блистать с интеллектом: спрос на тренеров ИИ в России вырос втрое

В России вырос спрос на тренеров искусственного интеллекта, узнали «Известия». Еще два года назад такого направления не существовало на рынке, однако за последний год количество вакансий с ключевыми словами «AI-тренер» или «обучение ИИ» увеличилось почти втрое. Это уже не классическая IT-специальность, а синтез программирования, лингвистики и даже психологии, отмечают эксперты. По их словам, уже в ближайшие годы компании будут не просто нанимать тренеров, но и формировать собственные команды специалистов по «воспитанию» нейросетей.

Как тренируют ИИ

Профессия AI-тренера — одна из новых на рынке, но стремительно набирающая популярность. Это уже не классическая IT-специальность, а синтез программирования, лингвистики и даже психологии. Быстрое развитие генеративного ИИ и потребность в его адаптации под конкретные бизнес-задачи вызвали резкий рост спроса на специалистов по взаимодействию человека и искусственного интеллекта, рассказал «Известиям» руководитель направления Java-разработки «Рексофт» Зураб Белый. В России такие вакансии в основном появляются у стартапов и крупных компаний, таких как МТС и «Яндекс».

— Основные обязанности AI-тренеров включают анализ сложных тем, проверку фактов, оценку и редактирование текстов, а также работу с источниками. Поэтому профессия AI-тренера и развитие ИИ в целом может частично или полностью заменить некоторые традиционные специальности — например, копирайтеров, контент-менеджеров, начинающих юристов, специалистов первого уровня техподдержки, — сказал Зураб Белый.

По его мнению, ИИ — это не «убийца профессий», а скорее катализатор их эволюции, поскольку он заменяет шаблонный труд, при этом создавая спрос на новые навыки: вместо 10 копирайтеров может работать один AI-тренер, а вместо ручной сортировки резюме — специалист по обучению ИИ-рекрутера. В России спрос на таких специалистов начал расти с 2023 года после адаптации западных ИИ-моделей локальными компаниями.

— Если смотреть по сайтам, как, например, hh.ru, количество вакансий с ключевыми словами «AI-тренер» или «обучение ИИ» за 2024 год увеличилось примерно в три раза. Думаю, к 2026–2027 году рынок может вырасти еще в два–три раза, — сказал Зураб Белый.

По его словам, можно предположить, что спрос на специалистов по работе с ИИ в первом полугодии 2025 года окажется в четыре–шесть раз выше, чем за такой же период годом ранее. В начале 2025 года динамика сохранилась или даже усилилась в сравнении с 2024 годом

AI-тренеру сегодня необходимо разбираться как в технических аспектах, так и в предметной области, для которой обучается искусственный интеллект, отметил руководитель направления ИИ в IТ-холдинге Т1 Сергей Голицын. Важно понимать основы машинного обучения и иметь навыки работы с данными, сказал он.

— Сегодня особенно востребован промпт-инжиниринг — умение правильно формулировать запросы для языковых моделей, чтобы получать точные и релевантные ответы, — сказал он.

Однако только технических навыков недостаточно, подчеркнул эксперт: AI-тренер должен хорошо разбираться в той сфере, где применяется ИИ, — это позволяет не только правильно использовать данные, но и формулировать задачи так, чтобы модель обучалась эффективно.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали «Известиям», что давно развивают это направление. AI-тренеры занимаются созданием и оценкой текстов, на которых обучаются нейросети. Например, они пишут ответы на вопросы по самым разным темам, которые используются как эталонные примеры для тренировки нейросети. Также они ранжируют ответы моделей: выбирают лучшие, отмечают некорректные и помогают алгоритмам точнее понимать запросы пользователей, отметили там.

В «Сбере» AI-помощники уже сегодня помогают во всех направлениях бизнеса — инвестиционный, корпоративный и розничный бизнес, финансы, риски, HR, маркетинг и другие направления, рассказали «Известиям» в пресс-службе.

— Нейросетевой модели Сбера GigaChat недавно исполнилось два года, и мы продолжаем обучать и тренировать наш AI во всех сферах. В частности, AI-тренеры создают диалоги и обучающие сценарии, пишут примеры ответов и разрабатывают сложные запросы для оптимального взаимодействия с моделями, оценивают и корректируют ответы моделей, формулируют обучающие данные и проводят фактчекинг и редактируют тесты, — добавили в пресс-службе.

Заменит ли ИИ некоторые профессии

На рынке труда наблюдаются стремительные изменения, связанные с технологическими и социально-экономическими факторами, в том числе и с распространением технологий искусственного интеллекта, рассказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Только за 2024 год количество вакансий, связанных с ИИ, на платформе «Авито Работа» увеличилось более чем в четыре раза, что свидетельствует о фундаментальном сдвиге в запросах бизнеса, подчеркнул эксперт.

— В маркетинге, например, появился спрос на специалистов, умеющих работать с нейросетями для генерации контента, анализа аудитории и персонализации коммуникаций. Компании ищут маркетологов нового типа — тех, кто может не только придумывать креативные концепции, но и эффективно использовать инструменты вроде ChatGPT, Midjourney для создания текстов, изображений и даже видео, — объяснил эксперт.

Если раньше автоматизация ассоциировалась с сокращением рутинных позиций, то сейчас она, напротив, создает спрос на сложные, междисциплинарные роли, добавил Дмитрий Пучков. Например, инженеры данных уже стали незаменимыми игроками в финансовом секторе, ритейле, логистике, превращая массивы неструктурированной информации в готовые бизнес-решения.

Актуальность AI-тренеров сегодня объясняется тем, что ИИ перестал быть экспериментальной технологией и стал частью бизнес-процессов. При этом сами модели машинного обучения не являются по-настоящему «умными» — они нуждаются в постоянной корректировке, обновлении данных и адаптации под реальный мир, который меняется каждую секунду, считает инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская.

— Без профессиональной работы AI-тренеров системы ИИ могут быстро деградировать или стать источником новых угроз, от утечки персональных данных до дискриминационных решений, — сказала эксперт.

AI-тренеры начинают вытеснять профессии, основанные на стандартизированной обработке данных, отмечает Екатерина Едемская. Это специалисты по ручной модерации контента, операторы колл-центров и младшие консультанты в сферах, где типовые задачи можно автоматизировать.

Рутинная проверка информации, ранее выполняемая вручную, теперь частично или полностью передается моделям, обученным и контролируемым AI-тренерами. Со временем эта профессия станет ключевым фильтром между машинным интеллектом и человеческими интересами, отвечая за точность, корректность и безопасность решений, принимаемых ИИ, добавила она.

Уже в ближайшие годы компании будут не просто нанимать тренеров, но и формировать собственные команды специалистов по «воспитанию» нейросетей, полагает депутат Госдумы Антон Немкин. Значит, спрос на таких гибридных профессионалов — с технической базой и гуманитарным мышлением — будет только расти.

Регулирование ИИ — всё более актуальная задача: уже обсуждается вопрос исключения использования дипфейков в противоправных целях. Эти меры будут прописаны в следующем законопроекте о борьбе с мошенничеством, который уже находится в проработке, резюмировал депутат.