FT узнала о снижении ключевой ставки Китая для помощи экономике на фоне пошлин

Китай снизил базовую процентную ставку до 1,4% и уменьшил объем денежных средств, которые банкам необходимо хранить в качестве резервов, чтобы поддержать экономику в условиях торговой войны с США. Об этом 7 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявление управляющего Народным банком КНР Пань Гошэна.

«Китай снизит коэффициент резервных требований для банков на 0,5% и семидневную ставку обратного выкупа до 1,4% с 1,5%, чтобы высвободить 1 трлн юаней ($138 млрд) долгосрочной ликвидности для банковской системы», — подчеркнул он.

Указывается, что Народный банк Китая также снизил коэффициент резервных требований для компаний, занимающихся финансовым лизингом и автокредитованием, с 5 до 0, что позволило высвободить капитал, а также улучшить их кредитоспособность.

«Стоимость кредитов по госпрограмме покупки жилья будет снижена до 2,6%, чтобы удовлетворить насущные жилищные потребности жителей и помочь стабилизировать рынок недвижимости», — отметил Гошэн.

Ранее, 27 апреля, газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что компании КНР переносят свое производство в США во избежание высоких тарифов. По словам главы консалтинговой фирмы Чжу Нина, помогающего китайским предприятиям частично перенести производство на территорию Соединенных Штатов, его компания получила минимум 100 запросов для переноса бизнеса из Китая в США за последние четыре месяца.

Трамп 9 апреля сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти КНР в свою очередь приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.