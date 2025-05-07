В Сумах накануне 80-летия Победы, власти сняли барельеф и стелу с датами начала и окончания Великой Отечественной войны с мемориала, посвященного советским солдатам. Об этом 7 мая сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«В Сумах аккурат накануне 80-й годовщины Победы с мемориала в честь солдат и офицеров, освобождавших Украину от нацистов, киевский режим демонтировал барельеф и даты начала и завершения Великой Отечественной войны», — написал он в Telegram-канале, прикрепив соответствующие фотографии.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта заявил 25 января, что уничтожение памятников за рубежом является потрясающим невежеством с плохими последствиями. Он подчеркнул, что, в отличие от многих других стран, в России сохраняют культурное наследие.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком.