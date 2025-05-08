Врач рассказала о правилах безопасного загара

Весной солнце становится особенно агрессивным: в его спектре значительно возрастает доля ультрафиолетового излучения. Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Зарема Омарова рассказала «Известия» 8 мая, как в теплое время года загорать без вреда для здоровья.

«После зимы кожа ослаблена, ее защитные функции снижены, а иммунитет, особенно у людей, склонных к аллергии, дополнительно ослабляется в период раннего цветения растений. Результат — риск солнечных ожогов, обострения кожных заболеваний, гиперпигментации, аллергических реакций и фотостарения», — отметила она.

По ее словам, неконтролируемое пребывание на солнце особенно опасно для обладателей первого и второго фототипов кожи, людей со склонностью к гиперпигментации, а также при наличии большого количества невусов — родинок.

Врач подчеркнула, что кожа требует подготовки к солнечному сезону. Перед началом лета стоит провести курс мягких отшелушивающих пилингов, чтобы удалить ороговевшие клетки и подготовить кожу к ровному загару. Эксперт рекомендовала чередовать процедуры пилинга с процедурами биоревитализации — инъекционной поддержкой для защиты клеток кожи от свободных радикалов, увлажнения и профилактики признаков фотостарения.

«Также важна общая забота о здоровье кожи: поддержание водного баланса, правильный домашний уход для увлажнения и стабилизации работы меланоцитов, особенно при склонности к пигментации, системная коррекция дефицитов витаминов и микроэлементов, стабилизация гормонального фона», — добавила Омарова.

Дерматолог объяснила, что загар может быть безопасным, если получать его под защитой SPF: медленно, равномерно и без вреда для кожи. Следует наносить SPF–средство в количестве 2–3 мл на лицо за 15 минут до выхода на солнце — это примерно соответствует объему чайной ложки. Перед нанесением SPF желательно использовать увлажняющее средство с антиоксидантами для дополнительной защиты кожи.

«Обновляйте солнцезащитный крем каждые 90 минут при активном пребывании на солнце. При возможности рекомендуется смывать остатки предыдущего слоя перед нанесением средства повторно. Если такой возможности нет, протирайте кожу салфеткой перед новым нанесением», — посоветовала эксперт.

Кроме того, нужно выбирать легкую одежду из натуральных тканей, обязательно использовать солнцезащитные очки с фильтрами, дополнять защиту шляпами с широкими полями или кепками. При этом для безопасного загара предпочтительно находиться на солнце до 11:00 или после 15:00, избегая периодов его максимальной активности.

«Важно понимать: надпись SPF 50 на упаковке крема не означает полной защиты. Эффективный солнцезащитный крем должен защищать и от UVB-, и от UVA-лучей — обе маркировки должны быть указаны на средстве. Обращайте внимание на состав: хорошие кремы содержат физические фильтры (оксид цинка, диоксид титана) или современные химические фильтры», — сказала Омарова.

При первых признаках ожога — покраснении, жжении — дерматолог посоветовала охлаждать кожу компрессами, использовать пантенол или другие средства с восстанавливающим действием. Вместе с тем нужно избегать спиртовых и масляных основ. При образовании волдырей, высокой температуре и ознобе необходимо обратиться к врачу — самостоятельное вскрытие пузырей опасно.

Длительное пребывание на солнце увеличивает риск фотостарения, гиперпигментации и развития рака кожи, напомнила эксперт.

Ранее, 15 апреля, технолог — разработчик косметического бренда Aravia Laboratories Анастасия Лихошерст рассказала «Известиям», что весной и летом активное солнце может серьезно повредить волосы. Она рекомендовала использовать солнцезащитный спрей для волос с УФ-фильтрами, он создает защитный барьер против ультрафиолетовых лучей. Уходовые средства стоит выбирать с кератином, коллагеном и маслом в составах.