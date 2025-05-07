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Депутат назвала способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

Депутат Бессараб: увеличить размер пенсии можно, отложив выход на нее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, как работающие пенсионеры могут увеличить свою пенсию.

В беседе с aif.ru в среду, 7 мая, парламентарий указала на то, что в России, по разным оценкам, сейчас свыше 7,5 млн работающих пенсионеров. Они имеют возможность получать пенсию и продолжать работать, а еще могут продолжать трудиться и отложить получение пенсии, например, на пять лет. Во втором случае произойдет увеличение пенсии до 40%.

«При наступлении пенсионного возраста, если гражданин не востребовал пенсию и продолжил работать, его пенсионные коэффициенты и его фиксированная часть выплаты к страховой пенсии увеличиваются соответственно утвержденным законодательством нормам», — объяснила Бессараб.

В этот же день Бессараб в беседе с НСН рассказала, чем грозит россиянам зарплата в конвертах. По ее словам, люди, получающие 50% зарплаты в конверте, в лучшем случае могут рассчитывать на социальную пенсию, а в худшем — останутся с минимальной материальной поддержкой.

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Также 7 мая депутат Сергей Миронов заявил о необходимости «принципиального пересмотра» подхода к начислению пенсий. По его словам, в России нужно установить ежеквартальную индексацию пенсий, пишет сайт kp.ru. По его мнению, при назначении новых пенсий и перерасчете старых следует учитывать зарплаты, стаж, условия труда пенсионера, отмечает ИА Регнум.

6 мая в Соцфонде раскрыли средний размер пенсии в России — он составляет чуть более 23 тыс. рублей. По последним данным, в России проживает 41 169 796 пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости назначены 33 379 424 россиянам, выплаты по инвалидности получают 2 193 963 человека, а по потере кормильца — 1 456 262 человека, отмечает 360.ru.

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